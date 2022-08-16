警破詐騙集團拘四人　涉霸空置辦公室　用偽鈔呃160萬元虛擬貨幣

上月（7月5日）紅磡發生一宗虛擬貨幣騙案。一名27歲男子上門到報稱經營加密貨幣的辦公室，與一名男騙徒交易總值約160萬元的虛擬貨幣「泰達幣」。騙徒拿出兩疊用保鮮紙包裹的鈔票，受害人不虞有詐，立刻將泰達幣轉帳至對方電子銀包，騙徒藉詞需要外出取數鈔機點算款項，離開現場。受害人查看「款項」，發現只有兩張真鈔，其餘屬印有「練功券」字樣的偽鈔，方知受騙。 警方調查逾月後破案，今日（16日）拘捕4名涉案男女。



警方早前接報，指有騙徒於社交平台高價收購虛擬貨幣，受害人不虞有詐， 在今年7月5日赴約到紅磡一辦公室進行交易，見面後疑犯拿出兩疊用保鮮紙包裹的鈔票，要求受害人轉帳價值160萬元的虛擬貨幣到指定的電子錢包。當轉帳完成後，騙徒便藉詞離開，受害人後來檢查鈔票，發現只有表面是真鈔，其餘混雜大量偽鈔，於是報警求助。

九龍城警區重案組第二隊主管鄧駿穎高級督察表示，警方經深入調查後，鎖定詐騙團伙，於今日（16日）作出拘捕行動，在大埔、九龍城及秀茂坪區，以「串謀詐騙」罪拘捕3男1女，年齡介乎22至35歲，並於他們住所內，檢獲涉案衣物、手提電腦及多部電話。

涉案辦公室位於紅磡商業中心B座10樓，為一間空殼公司，門外掛有公司名牌顯示為「CITY CRYPTO HK」，但當中電腦只是擺設，未能運作。警方翻查單位租用記錄，發現有關單位已空置半個月，任何人只要有大門密碼便能闖入，相信疑犯以同樣方法霸佔辦公室。

警方相信被捕人的角色為集團主腦、與受害人會面的「職員」以及協助處理虛擬貨幣的同黨。案件仍在調查中，不排除拘捕更多人。警方呼籲市民，進行虛擬貨幣買賣時，應選用信譽良好的交易平台。