荃灣單位火警傳大麻味　揭發23歲通緝犯經營毒品分銷場

警方今日（16日）披露，荃灣大河道「全城匯」昨晚（15日）發生發生一宗火警，意外揭發起火單位為毒品分銷工場。警方在單位內拘捕一名被通緝的23歲男子，他早前牽涉一宗販毒案件。警方在單位起出2.9公斤大麻花，一批包裝工具。案件交由荃灣警區重案組第一隊調查。



警方昨日（15日）晚上約8時30分接獲報案，指荃灣大河道一座住宅單位冒出濃煙，新界南衝鋒隊及消防處人員接報到場。經初步調查，單位傳出疑似大麻的氣味。人員搜查該單位後，檢獲約2.9公斤大麻花、一批包裝工具及3個電子磅，在單位廚房內亦發現少量被燒焦的大麻花。

警方拘捕單位內一名23歲男子，涉嫌販運危險藥物。該名男子正被扣留調查，案件交由荃灣警區重案組第一隊調查。經調查後，發現該名被捕男子亦因另一宗販毒案件正被通緝。上述單位懷疑被用作為毒品分銷及加工工場。警方正全力追查毒品來源及該名被捕人的客源，不排除有更多人被捕。

警方重申，販毒屬嚴重罪行，根據香港法例第134章《危險藥物條例》，一經定罪，最高可被判處罰款500萬港元及終身監禁，市民切勿以身試法。

另外，警方於調查本案時，有賴市民信任警方並挺身舉報罪案，透過警民合作將被捕男子繩之於法。警方呼籲市民多留意身邊環境，如果懷疑身邊有罪案發生，請即時向警方作出舉報。