將軍澳反非法收數拘18人　當中12人未成年　涉收百餘元淋債仔紅油

將軍澳警區反三合會行動組、情報組、重案組、警民關係組及特遣隊聯同東九龍總區機動部隊人員，於本月12日至今日（18日）一連8日展開代號「銳將」（CHECKMATE）的反非法收數行動。行動中拘捕18人，其中12人為未成年人，最年幼者年僅13歲。這些未成年被捕者，當中多人涉嫌收取百多元報酬，便為有黑社會背景的收數組淋債仔紅油。參與非法收數涉案人呈年輕化趨勢，已引起警方高度關注。



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行動中，警方在全港多區一共拘捕16名本地男子及2名本地女子，年齡介乎13至52歲，他們涉嫌「刑事毀壞」、「刑事恐嚇」、「入屋犯法」、「襲擊致造成身體傷害罪」、「串謀入屋犯法」及「串謀刑事毀壞」等。警方在行動中檢獲收數字條、膠水、紅油罐、多部手提電話及一批衣物。部分被捕人現正被扣留調查。警方行動仍在進行中，不排除有更多人被捕。

警方關注區內非法收數年輕化

將軍澳警區副指揮官曾俊傑署理高級警司今日（18日）表示，警方關注到區內非法收數活動呈年輕化趨勢，今年二月推出「銳將計劃」，除加強情報搜集及採取拘捕行動外，亦加強與區內私人屋苑、公屋及居屋的管理公司聯絡，教導保安人員識別可疑人及應對可非法收數分子。近日的拘捕行動，被捕的18人中有12人未成年，最年幼者只是13歲的中一學生。這批未成年人只收取收數組的微薄報酬，前往淋紅油或塞鎖匙孔。

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其中一宗涉及9名被捕人的非法收數案中，負責淋紅油的4名被捕人，年齡13至15歲。其上線負責派傳單的另4名被捕人，年僅15、16歲。這些被捕人在互聯網平台打機中認識，其後被招攬，從事不法追債活動。同案的31歲女被捕人，為追數組骨幹。她收取一筆可觀的追數報酬，但只分給未成人100多元至200元的微薄報酬。

曾俊傑續稱，青年人切勿為賺取快錢而參與收債活動，以身試法，淪為被不法分子利用之工具；亦不要以為淋紅油、塞鎖匙孔是小事，這些不法行為，可被控刑事恐嚇及刑事毀壞屬嚴重罪行，一經定罪最高可分別判監禁5年及10年。市民切勿以身試法。家長亦應多關心子女，以免子女與不良分子為伍。