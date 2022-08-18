警破元朗家庭式按摩場遇劫案　揭骨女被勒頸險死　其女兒救母退賊

警方今日（18日）披露，偵破元朗教育路一間家庭式按摩場的意圖行劫及襲擊傷人案，昨日在港島區拘捕一名涉案的29歲男子。案發8月11日晚，獨行賊入內按摩後不但不付款，還用毛巾勒住按摩女郎的頸部。在危險關頭，幸在鄰房睡覺的女兒被母親呼救聲驚醒，不顧危險與賊人糾纏，最終與母親合力擊退賊人。而按摩女郎頸部受傷，事後要送院治療。



消息稱，遇劫險被勒死的婦人（47歲），與女兒居於元朗教育路福照樓一單位。婦人還在上址從事家庭式按摩業務，充當俗稱骨女的按摩女郎，賺錢養家。當有顧登門時，其女兒則留在另一房間之中。

本月11日 晚上，一名男人到上址要求提供按摩服務，大約晚上11時55分，婦人為男客人提供兩小時按摩服務後，男方不但不付款， 突然用毛巾勒住婦人的頸部約三秒，導致頸部受傷。 婦人大聲呼救，其睡在鄰房女兒被驚醒，立即前來救母並與賊人發生糾纏。婦人掙脫後與女兒聯手抗賊，最終賊人未有劫得賊物便逃去。婦人遂報警。

該名婦人頸部受傷，清醒被送往博愛醫院治理；案件中事主沒有金錢損失。元朗警區重案組人員接手案件，追查後於周三（17日）晚上在銅鑼灣拘捕涉案的男子。他經警誡後承認罪行。目前他因涉嫌「不付款而離去」、「意圖行劫」、「意圖嚴重傷人」等罪被警方扣留調查。