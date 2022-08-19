元朗公路兩車互相爭線爬頭　兩司機涉危駕被捕

網上流傳一段車Cam影片，可見於周日（14日）的元朗公路，一輛私家車及一輛客貨車非法賽車及危險駕駛，當時兩車互相爭線爬頭，並在其他車輛中間左穿右插，更曾連切兩線阻攔對方車輛。警方表示留意到短片並高度重視案件，指兩車嚴重危害其他道路使用者安全，新界北總區交通部主動作出調查，於周二至周四（16至18日）以「危險駕駛」罪拘捕涉案的40歲私家車男司機及22歲客貨車男司機，並扣留相關車輛作檢驗。



警方呼籲，曾於案發時經過相關地點的道路使用者或其他市民如有關於此案的資料，請聯絡新界北總區交通部交通調查組 ，電話3661 3412。

警方嚴厲譴責違例司機不負責任的駕駛行為，除了對乘客及其他道路使用者構成危險，更往往是引致嚴重交通意外的真正原因，警方必定嚴正執法，絕不姑息。根據《道路交通條例》，任何人參與車輛之間在道路上的速度競賽，即屬「非法賽車」，一經定罪，最高會被判罰款10,000元及監禁12個月，司機駕駛執照亦會被取消12個月。另外，進行非法賽車亦有可能構成「危險駕駛」，最高可被判罰款25,000元、監禁3年及停牌最少6個月。