警油尖區搗3間無牌酒吧　拘3名負責人　票控24人

警方油麻地分區雜項調查隊、油尖警區特別職務隊及油尖警區反三合會行動組昨晚（20日）至今日凌晨進行代號「戰馬」（WARHORSE）的打擊無牌賣酒行動，突擊搜查三間懷疑無牌酒吧。拘捕3名負責人，一共有24人涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）。



警方昨（20日）晚約11時突擊搜查彌敦道一懷疑無牌酒吧，一名27歲姓廖男負責人涉嫌「無牌售賣酒類飲品」、「無牌藏有酒類飲品可作販賣用途」以及違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）被捕。另外，該處所內4名本地男子及3名本地女子，年齡介乎24至28歲，全部涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章），被發出定額罰款通知書。當中2男2女同時涉嫌「在無領取牌照的地方飲酒」被捕。

在無領取牌照地方飲酒可被罰款2000元

另外，警方今日（21日）凌晨約2時突擊搜查柯士甸路一懷疑無牌酒吧，一名46歲姓黃本地男負責人涉嫌「無牌售賣酒類飲品」以及涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）被捕。該處所內9名本地男子及3名本地女子，年齡介乎18至42歲，全部涉嫌「在無領取牌照的地方飲酒」被捕及涉嫌違反《預防及控制疾病規例》（第599F章）被票控。

（警方提供圖片）

警方亦到寶勒巷一間懷疑無牌酒吧調查，一名44歲姓吳本地男負責人涉嫌「無牌售賣酒類飲品」以及涉嫌違反《預防及控制疾病規例》（第599F章）被捕。另外，該處所內4名本地男子及1名本地女子，年齡介乎30至52歲，全部涉嫌「在無領取牌照的地方飲酒」被捕及涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章），人員遂向他們發出定額罰款通知書。

行動中，警方一共檢獲357罐罐裝和支裝啤酒及18支烈酒和餐酒。

根據香港法例第109章《應課稅品條例》第17（3B）條及第109B章《應課稅品（酒類）規例》第25A條，處所負責人須領有有效酒牌，才可售賣及提供任何酒類給顧客在場所飲用，否則可被警方拘捕，一經定罪，最高可被罰款100萬元及監禁兩年。另根據香港法例第109章《應課稅品條例》及第109B章《應課稅品（酒類）規例》第32條，於無領取有效酒牌牌照地方飲用酒類飲品，最高可被罰款2000元。