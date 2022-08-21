葵涌警查跳樓案揭發製毒工場　全案拘6人明提堂　最年幼僅15歲

警方早前調查一對男女懷疑墮樓案時，意外揭發葵涌一單位為毒品製作工場。警方指，上周四（18日）接報，葵涌和宜合道一住宅大廈的住客報稱，目擊一男一女突然從4樓平台跳至1樓平台後逃去。警方於4樓一單位搜獲約共重12.5公斤、約值1000萬元懷疑毒品及一批製造毒品工具。經探員進一步調查後，於本月18至20日以「製造危險藥物」及「販運危險藥物」罪拘捕5男１女，其中兩人為未成人，6被告將於明日（22日）在西九龍裁判法院提堂。



葵青警區重案組第一隊偵緝督察黃露莎，於今（21日）下午交代案情，指警方於上周四（18日）晚上約7時許接獲報警求助，一名居住於葵涌和宜合道一住宅大廈的住客報稱，聽到平台傳出巨響，目擊一男一女突然從該大廈跳落平台，並進入一單位後逃去。警方到場調查後發現，該男女來自大廈4樓一單位，他們當時從4樓跳落至1樓平台。警方於4樓平台搜查時，發現該單位無人，在單位內搜獲大量毒品，包括12公斤懷疑可卡因、30克懷疑甲基苯丙胺（俗稱冰毒），40克懷疑氯胺酮（俗稱K仔），一批毒品包裝工具，包括攪拌機、可再封透明膠袋、電子磅等。警方亦在單位搜出一批攻擊性武器，包括兩把牛肉刀及一枝棒球棍。

警方檢獲千萬元毒品

行動中，警方檢獲重12.5公斤毒品，共市值約1,000萬元港幣。由於案情嚴重，案件隨即交由葵青警區重案組跟進。警員於現場調查期間，在涉事大廈附近拘捕兩名青年（16及19歲），其後於石蔭邨拘捕一名25歲男子。經警方深入調查及大量情報分析後，至本月19日在旺角拘捕一男一女（21及22歲），相信他們是從4樓跳下逃走男女。兩人報稱情侶關係。該名被捕女子面部及手部曾有擦損，被捕後送往醫院接受治理。

被捕者有兩人未成年

警方另在20日於旺角一住宅單位拘捕一名15歲青年。被捕的5男1女年齡介乎15至25歲，其中兩人未成年。6人分別報稱廚師、學生及無業，全被暫告「串謀製造危險藥物」罪及「串謀販運危險藥物」罪，案件將於明日（22日）在西九龍裁判法院提堂。行動仍然進行中，不排除有進一步拘捕行動。

毒梟招攬青少年犯毒

黃續指，警方相信案中22歲男子及25歲男子為製毒工場主腦，並且招攬案中其他青少年參與販毒。警方將會引用《危險藥物條例》中56A，針對案件主腦利用青少年販毒行為，向法庭申請加重刑罰。根據香港法例第134章《危險藥物條例》，製造危險藥物及販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及判處終身監禁，奉勸市民切勿以身試法。

警方留意到近日毒品案件涉及青少年罪犯，警方對於打擊販毒行從來不遺餘力，而針對利用學生及青少年販毒行為為警務處處長首要行動目標之一。警方將繼續採取情報主導行動，主動打擊毒販。