警火炭冚非法德州撲克賭檔　拘10人檢逾13萬元籌碼現金

沙田警區反三合會行動組根據線報及深入調查後，昨日（22日）晚上約8時30分在區內展開反非法賭博行動。行動中，人員突擊搜查一個位於山尾街19至25號工廈單位，搗破一個非法德州撲克賭博場所，共拘捕10人。

行動中，一名20歲姓吳本地男子涉嫌「經營賭博場所」被捕，一名21歲姓盧本地男子涉嫌「協助經營賭博場所」被捕。他們亦涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止聚集）條例》（第599G章）被捕。單位內另外7名本地男子及1名本地女子，年齡介乎18至36歲，則涉嫌「在賭博場所賭博」被捕。他們同時涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止聚集）規例》（第599G章），人員遂向他們發出定額罰款通知書。

行動中，人員檢獲約88,000籌碼、約48,000元現金、一張德州撲克賭枱以及大量賭具。所有被捕人現正被扣留調查。

警方重申，根據香港法例148章《賭博條例》，經營賭博場所及參與非法賭博屬嚴重罪行，前者一經定罪最高可判罰款500萬元及監禁7年，後者一經定罪最高可判罰款5萬元及監禁兩年，市民切勿以身試法。

警方呼籲市民顧己及人，減少社交活動，避免到人多聚集的地方。警方會繼續巡查執法，以減低病毒在社區所傳播的風險。