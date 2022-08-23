內河船走私4300萬元貨到澳門　包括1500隻寄居蟹　海關拉一人

繼今年6月海關偵破一宗內河船走私貨物到澳門的案件後，近日發現有不法分子重施故技，再用內河船走私大批貨物到澳門。海關於8月16日在香港西面水域，截查一艘內河船，在船上檢獲4300萬元走私貨物，包括化妝品、護膚品、1500隻觀賞用寄居蟹、電子書及電子產品等，經調查後拘捕一名49歲寄貨公司女負責人。



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以混亂及複雜的艙單資料 增加海關檢查的難度

港口及海域科海域行動課高級督察謝富明今日（23日）指出，8月16日晚上約10時，海域行動課的區域巡邏船在香港西面水域進行反走私巡邏，期間截查一艘報稱由香港駛往澳門的內河船，當時船上有4男1女船員及19個貨櫃。根據船長提供的載貨艙單，19個貨櫃載有不同種類的貨物，涉及多個寄貨人及收貨人，但資料混亂及複雜，部份資料更不齊全及不準確，引起海關人員懷疑。海關相信不法分子以此增加執法人員檢查及核對資料的難度，企圖魚目混珠，將未列入載貨艙單的貨物混雜在貨櫃內，蒙混過關。

12個貨櫃藏有12萬件走私貨

香港海關有組織罪案調查科特別調查第三組周俊雄督察指，海域行動課搜查內河船後，由有組織罪案調查科接手調查，人員檢查19個貨櫃，發現當中12個貨櫃藏有12萬件走私貨物，包括8.8萬件化妝品、1噸花膠、3000罐配方粉、2.5萬電子零件及電子產品、藥物、數千盒月餅等，貨物總值逾4300萬元。



海關人員在一個報稱是護膚品的貨櫃內發現1500隻觀賞用寄居蟹；另發現幾百本全新的電子書，經檢驗後發現並無違法內容。海關檢獲的貨物種類繁多，相信除供應澳門本地市場外，不排除轉往內地出售。海關人員正調查貨物來源，已拘捕寄貨人公司一名49歲女負責人，並鎖定與走私貨物有關的寄貨公司，不排除有更多人被捕。

海關人員在一個報稱是護膚品的貨櫃內發現執1500隻觀賞用寄居蟹。（馮國良攝）

香港海關有組織罪案調查科特別調查第二組指揮官賴恩寧指，以往不法分子會將走私貨品集中放在幾個貨櫃內，今次卻將大批走私貨物分散在不同的貨櫃，將有申報及無申報的貨物混離在一起，以圖減低被海關人員檢查的機會。賴恩寧續指，今次檢獲的貨物都是陸路口岸水貨客經常攜帶的貨物，如高價食材、化妝品、護膚品、配方粉及成藥，相關貨物在內地需求殷切，不法分子如成功偷運，將可逃避約5000萬元稅款，利潤非常豐厚。



賴相信不法分子不惜增加成本，以「螞蟻搬家」方式偷運大批食材及應節食品，如數千盒月餅及高價食材。賴恩寧指，檢獲的1500隻觀賞用的寄居蟹，無妥善處理，現時狀態並不理想，將會找專業機構協助，延續其生命。