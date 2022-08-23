上水男子遭拖出車斬傷　疑過底新義安　遭和勝和刀手「家法」施襲

上水新康街昨日深夜一名男子被四名黑衣刀手拖出車斬傷，事件引起黑白兩道高度關注。消息稱，傷者綽號「阿俊」，原有黑幫和勝和背景，活躍於上水一帶，其後過底新義安尖沙咀派系猛人「波波承」，疑過底一事觸怒和勝和，招來血火之災。斬人案發生後數小時，距血案現場不遠的新健街，今日（23日）凌晨先後有一間酒吧和一間食肆遭私家車撞鐵閘。警方正調查連環撞閘案是否為斬人案的報復行動。大埔警區緝事偵緝隊已跟進調查。



周二（22日）深夜11時50分，一名男子獨自駕駛七人私家車途至上水新康路69號附近，被兩輛私家車前後包抄迫停，其間七人車曾撞及路邊一輛停泊的私家車。司機雖立即鎖上車門，惟對方4名黑衣人下車，手持刀棍等武器打爆其「大銀幕」及車門玻璃，繼而開門將他拖出車外毆打，手指被斬傷，施襲者隨後登上兩車逃去。傷者由救護車送往北區醫院治理，抵院時清醒。案件暫列傷人案，交由大埔警區刑事調查隊跟進。警方正解疑兇傷人動機及追緝兇徒，暫時無人被捕。

消息指，血案的傷者姓陳（27歲），綽號「阿俊」，早期曾是和勝和門徒，其後「過底」，拜入新義安猛人「波波承」的門下。其過底行為疑觸怒和勝和一方，引發江湖爭鬥和腥風血雨。

血案發生後數小時，上水新健街一間酒吧的負責人凌晨4時51分報警，指其店舖的捲閘被一輛私家車撞至嚴重凹陷。涉事的私家車車尾剷上附近的行人路，其車頭燈亮着，右邊司機位車門打開，車內空無一人。警方到場調查，發現無人受傷，案件暫列刑事毀壞案，暫時無人捕，交大埔警區刑事調查隊跟進。

除了該酒吧被車撞鐵閘外，附近不遠處另一間食肆亦被人用車撞鐵閘。警方正調該酒吧和食肆被車撞閘，是否為新康路斬人案的報復行動。大埔警區緝事偵緝隊已跟進調查