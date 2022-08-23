油麻地中年漢被4人抬至公園圍毆　昏迷送院不治　警追緝兇徒

油麻地發生街頭命案。今日（23日）下午近6時，警方接報指一名中年漢被4人抬到上海街與登打士街交界休憩處後，再被人毆至昏迷不醒。救援人員趕到現場，發現一名男子昏迷，隨即將他送往廣華醫院治理，惜其後證實不治。油尖警區刑事調查隊第二隊正調查事件，據悉查看附近閉路電視影片後，亦見男事主曾遭毆打。警方正追緝多名兇徒。



據現場目擊的黃先生表示，4名分別身穿黑色、灰色Ｔ恤及牛仔褲的年輕男子，先挾持一名看似醉酒男子，從上海街430號一大廈步出，當中2人狹住事主的胳肢窩前行，其餘2人則尾隨其後，其後4人將男子帶到上海街與登打士街交界休憩處一角後，有人再對男事主拳打腳踢，當時亦有另一目擊者在場嘗試大喊「唔好打」，以制止4男，惟喝止不果，其後4名施襲者眼見男事主毫無反應，即向上海街方向逃去。

黃先生續指，事主中等瘦材，當時身穿黑Ｔ恤及牛仔褲，沒有戴口罩，看似失去意識，一動不動，眼見事後過了幾分鐘，街上途人紛紛走過，完全沒有人理會，便上前一探究竟，怎料一看之下，發現事主昏迷，眼見事態「唔對路」，於是報警求助。救護員到場為傷者進行心外壓急救，再由救護車送院。