返工首日暗偷收銀機現金　連環盜竊12店慣匪落網　涉款近$11萬

警方破獲一宗連環盜竊案。一名男子涉嫌於本年7月至8月期間，先後應徵12間食肆、便利店及超級市場的店員，並於工作首天或翌日偷取收銀機內的現金後逃去，涉案金額總值10.8萬元，警方昨日（23日）以「盜竊」罪，拘捕一名46歲懷疑涉案男子。



油尖警區刑事調查隊第五隊案件主管陳世章表示，先於7月下旬，接獲一間店舖商戶報案，指有僱員於工作期間偷取現金後逃去。警方翻查大量閉路電視後，發現涉案男子於本年7月至8月間，利用相同手法於12間店舖商戶連環犯案。

涉案男子被捕。（梁偉權攝）

涉案男子會先根據招聘廣告，到全港不同地區，包括九龍城、灣仔、旺角、油麻地，以及西區一帶，應徵食肆、便利店及超級市場的職員，待錄取後，便於首天工作日，趁同事不為意之際，偷取收銀機內的現金，然後逃去無蹤。若自覺沒有機會接近收銀機，涉案男子便會以各種理由辭職。涉案男子於一店舖最短逗留時間為數小時，最長亦只有2天。

警方經深入調查及情報分析，並追蹤懷疑涉案男子的八達通使用記錄，隨即鎖定其日常行蹤，並於昨日（23日）下午，在鰂魚涌進行埋伏行動，以「盜竊」罪拘捕一名報稱無業的46歲男子，成功起回一部分證物，包括3套屬於不同店舖的員工制服、兩份僱人士員合約、1部手提電話及1張八達通。經警方點算後，涉案金額總值10.8萬元，而最高一宗涉款2.2萬元。

警方呼籲，僱主需時刻提高警覺，對公司財物要多加保管，以防賊人有機可乘，而僱員盜竊會違反僱傭之間信心，亦有可能令法庭考慮增加判刑。警方又重申，「盜竊」乃為嚴重罪行，根據香港法例第210章《盜竊罪條例》第9條盜竊罪，一經定罪，最高可處監禁10年。