深水埗傷人案｜疑兇犯案纍纍　涉殺人案虐貓多次判監　官曾斥殘忍

深水埗老翁拒給香煙慘遭利刀插腹傷人案，45歲姓張男子事後到警署自首。據悉，張案底纍纍，多次進出監獄，他1999年因黑幫「家法」毒打青年致死案，被判囚8年；2017年，其友人因離港旅遊，委託他照顧一隻小花貓，但張竟把花貓五花大綁虐待，最終因虐畜被捕，當時裁判官直斥他非常殘忍，判監10天。



今（28日）凌晨2時許，74歲姓吳老翁在深水埗北河街公眾休憩空間對開遇襲，疑人傷人後沿通州街玉器市場方向逃去無蹤。一小時後，張自行到深水埗警署自首。警方初步調查發現，張與吳翁互不認識，毫無恩怨，僅為索取香煙被拒的瑣事而拔刀傷人，實令人費解，警方正追查其犯案真正動機。

遇襲吳翁腹部遭生果刀插穿，幸沒傷及要害，經搶救後目前情況嚴重。網上今日（28日）流出一張吳翁中刀後相片，他手拉着手推車，腹部中刀，白背心染紅大塊，用手托着刀，面露痛苦神色，途人發現協助報警。

老翁遇襲後托着插穿腹部的生果刀負傷離開。

據了解，疑兇張某犯案纍纍，2017年，他因虐貓被捕。當時任職運輸工人的張，受朋友所託暫為照顧一隻三個月大貓女，張竟拿小貓發洩，用多條膠索帶將牠捆綁，包括綁腳、纏頸及封嘴等，令牠身體多處受傷。其後，他將受傷的小貓遺棄在大棠黃泥墩村的荒廢空地，任由牠自生自滅，幸被途人發現報警獲救，惟全身多處受傷。其後張承認虐畜罪，裁判官直斥他非常殘忍，判監10天。庭上更透露，當時張已有9項案底。

當中以1999年涉及一宗黑幫殺人案最為轟動，案情指，張聯同5名男子，替黑幫執行「家法」，對一名22歲「過底」青年拳打腳踢、以鐵枝毒打、刀捅身體、用氣槍發射BB膠彈射傷逾150處、淋電油燒臀部等，被打青年最後身亡，被人用膠袋裹屍，藏於紙皮盒中，張其後落網，承認蓄意嚴重傷人罪，判監8年。