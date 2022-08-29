涉TG群組鼓吹不接種疫苗案　一女子抗拒警務人員罪成　判監兩周

警方網罪科於去年11月發現有人在Telegram開設群組，呼籲他人不打針及反「安心出行」，並鼓吹他人參與非法集結。警方於12月8日拘捕4名男女，其中被捕38歲男售貨員被控一項「煽惑他人參與未經批准集結」及一項「煽惑他人導致公眾地方遭受阻礙」罪，已被判監六個月；而被捕43歲女子在拘捕時曾反抗並襲擊警員，被控一項「抗拒警務人員」罪，今日（29日）判監兩周。警方對判決表示歡迎，認為會帶來阻嚇作用。而另外兩被捕男女，經徵詢律政司意見後，已獲無條件釋放。



警方網絡安全及科技罪案調查科科技罪案組高級督察劉震宇表示，警方於去年11月發現有人在網上社交媒體通訊平台Telegram上設立公開群組，群組內有約480人。該群組提倡反對政府加強使用「安心出行」政策，以及鼓吹市民不要接種疫苗，並宣傳及呼籲市民在去年11月20日，參與一個於銅鑼灣及港島區舉行的未經批准的集結，及以不同方式導致公共秩序受阻，包括慢駛、堵路、響長安，或破壞他人財產等非法行為。最終集結並無人參與。

為確保政府能有效確保公眾安全及市民健康，警方經調查後，於去年12月8日，分別在黃大仙及西貢區，拘捕一名38歲本地男子及一名43歲本地女子。被捕男子為群組管理員，女子則為群組成員。行動期間，女被捕人曾一度作出反抗及襲擊警務人員，導致一名警務人員左手及左腳受傷。經徵詢律政司意見後，該男子因以群組管理員身份於群組內發布煽惑性帖文，被控一項「煽惑他人參與未經批准集結」及一項「煽惑他人導致公眾地方遭受阻礙」罪，而該女子則被控一項「抗拒警務人員」罪。

兩名被告早前承認控罪。任職售貨員的男被告於今年7月5日於九龍城裁判法院被判處六個月監禁。而女子則於今日 (8月29日) 於觀塘裁判法院被判處兩星期監禁，裁判官以三星期作為量刑起點，考慮被告認罪，最終判監兩星期。

裁判官形容案件性質非常嚴重，需要判處有阻嚇性刑罰。考慮到男被告的行為是有預謀地阻礙政府防疫工作，以及籌辦未經批准的集結有機會令病毒在社區傳播風險大增，以及危害其他道路使用者蒙受交通意外風險，這些非法、違法行為嚴重威脅公共安全及公共衞生，因此這些案件需要判處即時監禁的刑罰。警方相信有關判決會帶來阻嚇作用。