念舊商人墮世姪轉售手機騙局　4年共損失$2000萬　警拘3男女

一名從事鋁鋼生意的64歲姓鄭本地男子，早前被已故行家朋友的兒子遊說投資，聲稱可過轉售大量手提電話獲利。他見對方是「世姪」，先後於2018至今年之間將合共約2,000萬元，以轉賬、支票和現金形式支付給對方，以購買大批iPhone手機。惟有人之後以不同藉口，延遲該批手機的送貨時間，受害人與家人商量後懷疑受騙，於是報案。

油尖警區刑事調查隊人員經初步調查後，於周一（29日）在沙田、紅磡及黃大仙區採取行動，其間在黃大仙區拘捕一名60歲姓羅本地男子及一名59歲姓鍾本地女子，隨後於今日（30日）再於尖沙咀區拘捕一名35歲姓羅本地男子。



被捕的60歲姓羅男子為退休人士，而被捕的59歲姓鍾女子，則為家庭主婦。消息稱，受害人從事鋁鋼生意，羅的父親是受害人的同行朋友，受害人雖年長羅男幾歲，但輩份較高，視對方為世姪。羅父早年過世，而羅則自2018年8月開始，向受害人遊說參與投資轉售iPhone手機計劃。受害人念舊情，不虞有詐，由2018至2022年間多次存款給羅，涉及款項約2,000萬元。

被捕人士涉嫌「以欺騙手段取得財產」罪被扣查，案件交油尖警區刑事調查隊第10隊人員跟進。案件仍在調查中，警方不排除有更多人被捕。