順利邨胖漢試圖推長者落樓梯　警籲目擊事件人士舉報

網上流傳一張由「秀茂坪警區」發出的通告稱，警方接獲舉報，指近日有一名肥身材的男子，在順利邨商場平台近大家樂出沒，並趁兩名長者落樓梯時，試圖將他們推落樓梯。涉事時間為上午10時至12時左右。該通告上續指，此行為涉及刑事罪行，警方會加強巡邏，打擊違法行為，並呼籲街坊如遇到目擊類似事件，或在街上遇到任何形跡可疑人士，應致電999報警求助。



(網上圖片)

《香港01》今日（8月31日）清晨到順利邨商場了解情況，涉事樓梯位於利業樓與利康樓之間，可由地面通往商場二樓及三樓，二樓則為大家樂快餐店對開。

手持柺杖、經常行上述樓梯的街坊黃女士指，約一星期前已透過網上的街坊群組，得知「推人落樓梯」之事。然而，黃女士直言：「無得避免架喎呢啲事，盡量自己小心啦。」

年約70歲的街坊陳先生指，未聞有「推人落樓梯」發生，聽罷對事件感到錯愕，以後上落樓梯時會盡量捉緊扶手，以策安全。

觀塘區議員符碧珍表示，日前接獲兩名街坊反映，從區內社交網站的群組發現，有人發貼文指近日有一名肥身材的男子，在順利邨商場平台趁兩名長者落樓梯時，試圖將他們推落樓梯。她認為事件可大可小，在接獲有關消息後，已即時聯絡秀茂坪警區警民關係組社區聯絡主任，現時轉交由特遣隊跟進。據她了解，截至昨（30日）晚，暫時未有人被捕，而警方已在相關地點加強巡邏。

符碧珍說，早前已呼籲該名發貼者聯絡她及警方，惟現時仍無任何消息，無法得知更多事件的細節。她提醒，居民應提高警覺，建議長者在上落樓梯時緊握扶手，「行慢少少」，亦要留意身邊的人。