搶劫錶行｜賊人本地話講「打劫」　迫職員交匙開櫥窗掠值千萬名錶

4名匪徒於今日（31日）下午闖入銅鑼灣駱克道謝氏錶行行劫，掠走一批包括勞力士及Audemars Piguet（愛彼錶）的名貴腕錶，之後登上私家車逃去。警方調查顯示，涉案賊人曾以本地話喝令錶行職員「打劫」，並分別手持疑似手槍、利刀及鐵錘指嚇職員交出櫥窗鎖匙。經初步點算初劫去的名貴手錶約80至100隻，總值約1,000萬元，警方表示正全力追緝賊人及涉案車輛。



港島總區重案組第二隊總督察張嘉榮在記者會交代案件，指下午約1時，4名男子闖入駱克道441號的涉事錶行，並以本地話表示打劫，其中3名賊人分別用一支疑似手槍、一把利刀及一個鐵錘，指嚇店內兩名職員，迫令他們交出櫥窗鎖匙。之後賊人在櫥窗搜掠，掠走80至100 隻名貴手錶。

4名賊人在店內逗留約3分鐘後離開，並登上一輛泊於謝斐道的私家車逃離現場。幸事件中兩店員並無受傷。當賊人離開後，職員亦隨即報警，而當時。張嘉榮稱，港島總區刑事部正全力追緝賊人及涉案車輛，至於案件是否涉及犯罪集團，以及賊人犯案前有否「踩線」等，將是警方的調查方向之一。

張續稱，警方暫時未確定案中賊人所使用的一支疑似手槍，是否真槍，警方會循多方面調查案件，亦會調查涉案槍支來源。案中損失的名錶估計共值約1,000萬元，惟確實損失仍有待點算。

案發後警方到場搜證↓

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閉路電視拍下賊匪行劫過程↓