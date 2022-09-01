男子斬竹灣遊船河遇溺亡　死者胞兄稱弟不諳水性　望釐清下海原因

西貢斬竹灣一名男子今早（1日）參與遊艇派對，下海嬉水時遇溺失蹤，朋友發現時為時已晚，搜救人員將事主救起，惜送院後搶救不治。死者兄長透露，胞弟不懂游泳，不明白為何會突然下海游泳，希望釐清事情真相。他又指，家中慘遭巨變，一年內失去兩名親人，現時只剩他與年邁父親相依為命。



男子獲救送院時需用上自動心外壓機急救。（翁鈺輝攝）

胞兄：弟弟不懂游泳 不理解為何會貿然下水

《香港01》接觸到死者胞兄。他透露，死者現年30歲，從事地產行業數年，形容弟弟性格外向，喜歡結交朋友、四出遊山玩水、不時會「夜蒲」消遣；自己則比較照顧家庭。弟弟適逢今天休假，於是相約同事參與遊艇派對，一早就出門，事前並沒告知家人行程，直至警方聯絡家屬，才得知意外發生。胞兄續指，弟弟不懂游泳，不理解為何會貿然下水，認為「無啦啦發生呢啲事，前一日仲喺到，無病無痛」，希望接觸到遊艇派對的同事朋友，釐清事情真相。

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死者家庭慘遭巨變 一年間失兩親人

死者籍貫福建，原本一家四口居住於北角一大廈單位，為自置物業，已供斷。去年其母因病去世，遺下已退休的七旬父親，由兩兄弟合力供養。胞兄不禁嘆息「上年先搞完（喪事），今年又嚟」，亦擔心家中經濟狀況「原本兩份得返一份（收入）。」

事發上午11時25分，警方接獲一名男子報案，指一名30歲男友人自遊艇後方跳落海，疑欲游泳，但久久未回，於是報警。警方、消防處、飛行服務隊及海事處人員到場搜救，終在下午1時許將事主救起，其後證實不治。