啟德地盤工字鐵疑斷開倒塌擊傷工人　工友大叫﹕叫救護車呀！

網上今日（2日）流傳一宗工業意外的照片及影片，啟德一個地盤工地內以工字鐵構築支架，一條由兩條工字鐵以兩塊鐵片燒焊接駁的支架，懷疑駁位斷開後，從高處倒塌。一個鐵桶被擊中後整個凹陷。片中可見，一名男工人左邊長褲被割開，大腿懷疑受傷，而左邊肩膀亦有紅腫。他倒臥在地上，動彈不得，幸仍然清醒，有工人上前了解傷勢，墊高其頭部，並多次大叫﹕「叫救護車呀！」、「快啲叫救護車！」，未幾亦有地盤安全主任攜同急救箱趕到。



一名工人受傷倒地，有安全主任上前了解。（網上圖片）

事發於今日（2日）上午10時許，警方接獲報案，指在啟德承豐道近啟德郵輪碼頭的工地，一名姓謝（39歲）男子於上址紥鐵期間，一條長約10呎的工字鐵墮下，擊中其左腳，導致骨折。傷者清醒，由救護車送往伊利沙伯醫院治理。勞工處發言人表示已知悉事件，並派員到現場了解，正對意外原因展開調查。

據了解，涉事地盤為啟德第4A區1號地盤(NKIL 6577，亦即新九龍內地段第6577號用地），2019年由中國海外、嘉華及會德豐地產的合組財團以127.398億元投得，每呎地價11,842元，批租期為50年，指定作私人住宅用途及安老院舍和幼兒中心的政府地方。

片段雖然未有交代事發地點及時間，惟不少網民從四周環境看出是發生於啟德的工地，「睇個格局就知係啟德碼頭出面果幾個地盤」。網民看過影片後，發現工字鐵只用兩塊鐵片焊接，質疑是偷工減料，「一係師父燒漏料，一係計錯數」。有人批評近日連接發生工業意外，更曾有工字鐵倒塌奪命，擔心遲早再釀成死傷。