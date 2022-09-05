銅鑼灣錶行劫案6人落網　警起回36隻名錶

上周三（8月31日）銅鑼灣駱克道謝氏錶行被4名賊人闖入行劫，掠走70隻包括勞力士及Audemars Piguet（愛彼錶）的名貴腕錶，總值約1,300萬元，匪徒之後登上私家車逃去。警方經調查後一連兩日（4日及5日）拘捕6名男子，包括4名打劫的賊人，以及2名提供車輛給賊人行劫的車主，並起回36隻失錶，正追尋其餘失錶下落。至於案中賊人曾經亮出一支疑似手槍指嚇錶行職員，警方暫時未檢獲涉事手槍，但強調沒證據顯示涉案手槍是一支真槍。



警方起回部分失錶，包括多隻勞力士。(陳浩然攝)

案發於上周三下午約1時，4名賊人闖入位於駱克道441號地舖的謝氏錶行行劫，其間賊人分別用一支疑似手槍、一把利刀及一個鐵錘指嚇職員，掠走約70隻名貴手錶，之後登上接應私家車逃去，被掠去的手錶總值約1,300萬元。警方港島總區重案組第二隊總督察張嘉榮今日（5日）晚上在記者會交代案件進展，指警方經連日追查後，鎖定4名賊人身份，並於昨日（4日）以涉嫌行劫罪，在灣仔和旺角拘捕4名本地男子，換言之牽涉打劫的4名賊人已全數落網。

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4名被捕疑匪（介乎20歲至35歲），均報稱無業。警方在被捕人的身上、入住的酒店房間及住所，起回36隻失錶，並檢獲約23萬元現鈔，相信這些現鈔都是來自犯罪得益。另外，警方發現4名賊人在案發時和案發前後，曾使用2輛私家車，懷疑2名車主在知情下提供車輛予4名賊人犯案，故今日警方以涉嫌串謀行劫罪，在跑馬地及元朗拘捕2名車主，2人年齡分別32歲和43歲，均為本地人。

張嘉榮續稱，警方查期間翻查大量閉路電視，發現4名打劫的賊人在案發當日早上，已在銅鑼灣及灣仔一帶徘徊，不排除有人曾經「踩線」。對於案中賊人曾用一支疑似手槍指嚇錶行職員，警方暫時找不到該支手槍，但按目前調查所得，未有證據顯示案中涉及真槍。

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6名被捕人正被扣留調查。張嘉榮強調，警方正調查6人有否涉及其他刑事案件，亦將全力追查其餘失錶下落，包括調查檢獲的23萬元現鈔，是否涉及賣錶所得，不排除稍後有更多人被捕。警方呼籲市民，若有人兜售來歷不明的名貴手錶，或市民懷疑對方出售的手錶是案中失物，可致電2860 7834或9886 0043，聯絡港島總區重案組第二隊提供資料。