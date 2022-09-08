葵涌三級火│一號貨櫃碼頭附近貨倉起火　一人逃生時受輕傷

葵涌發生三級火警。今日（8日）凌晨1時半左右，據報一號貨櫃碼頭附近一個停車場，旁邊一個由貨櫃改建成的貨倉突然起火。消防到場發現烈焰沖天，而且濃煙密佈，現場主管決定將火警升為三級，以增加人手資源協助救火。現場消息稱，有一名員工意外灼傷，所幸傷勢不嚴重，經救護員即場治理後拒絕送院。消防出動兩條喉及兩隊煙帽隊灌救，救護車亦在場戒備。



消防處表示，葵涌一號貨櫃碼頭今日（8日）凌晨1時31分發生火警，並於凌晨1時41分升為三級。火勢於凌晨4時05分受到包圍，並於凌晨4時30分受到控制。消防員正動用4條喉及4隊煙帽隊灌救。兩人自行疏散到安全地方，其中一人手部受輕傷。處方續指，如市民受到隨風飄散的煙霧和異味影響，可關閉門窗及保持鎮定。



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消防處高級消防區長盧傑雄指出，消防處於接獲多個火警報告，消防員於5分鐘到達現場，火場面積約20米乘30米，涉及6個貨櫃及2個臨時建築物，由於範圍大、加上火勢猛烈而且迅速蔓延，故消防員到場後10分鐘，將火警升為三級。消防處共派出37輛消防及救護車輛、143名消防及救護人員到場，並動用4隊煙帽隊及4條喉灌救。火警中，一名女士逃生時手部被輕微燒傷。火警原因仍有待調查。此外，是次火警灌救期間，消防處出動無人機協助。



消防處高級消防區長盧傑雄交待救火情況。(張家豪攝)

消防開喉灌救。(張家豪攝)