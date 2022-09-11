警觀塘搗破無牌酒吧　19歲男負責人被拘　47男女遭票控

觀塘警區雜項調查隊人員昨日（10日）晚上約11時展開代號「勇爵」（BRAVEDUKE）的反罪惡行動，突擊搜查區內多間派對房間。警方於凌晨三時，突擊搜查觀塘觀塘道448-458號一個工業大廈單位，搗破一間無牌酒吧，一名19歲姓曾的酒吧男負責人涉嫌「無牌售賣酒類飲品」、「無牌藏有酒類飲品可作販賣用途」及違反《預防及控制疾病（禁止聚集）規例》（第599G章）被捕，行動中一共有47男女遭票控。



(警方提供圖片)

無牌酒吧內23男8女，年齡介乎15至34歲，則涉嫌「在沒有領有酒牌的處所飲酒」被捕，他們亦涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止聚集）條例》（第599G章），人員遂向他們發出定額罰款通知書。行動中，人員共檢獲102罐啤酒及27支烈酒，總值約3萬元。所有被捕人現正被扣留調查。

另外，人員發現鯉魚門道2號一派對房間亦懷疑正在違規營業。單位內16名本地男女，年齡介乎19至63歲，涉嫌違反《預防及控制疾病規例》，警方遂向他們發出定額罰款通知書。警方稍後會向處所的負責人發出法庭傳票。

警方提醒市民，派對房間負責人及顧客須遵守預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》下的相關限制，每一房間不得超過8人。任何人士一經定罪，最高可被判罰款50,000港元及監禁6個月。