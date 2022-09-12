香港仔非法賽車│5名司機有危駕前科　保釋期間又斷正

香港仔非法賽車案，警方拘捕7名男司機及1名女乘客（25至53歲），扣查7輛跑車。港島總部交通部執行及管制組署理總督察林偉立指出，黃竹坑道限速50公里，當時跑車時速已高達約100公里，無視道路使用者安全，其中5名司機更涉及今年初一宗危險駕駛案件，正在保釋候查當中。



林表示，港島總部交通特遣隊人員今晨進行反非法賽車及超速行動，其間發現多輛跑車沿黃竹坑道往深水灣方向高速行駛，胡亂切雙白線，警方於是展開追截，在香島道成功截停7輛私家車，其中6輛屬超級跑車。

港島總部交通部人員交代破非法賽車經過。（蔡正邦攝）

警方發現部分車輛涉及改裝，包括軚紋不足、排氣系統及車牌字體不符合法例要求，7名司機分別以涉嫌「危險駕駛」、「非法賽車」及「違例越過雙白線」被捕，其中一輛跑車，因司機並非車主，未能解釋為何掌管該車，司機及一名女乘客涉嫌偷車被捕，所有被捕人士暫准保釋候查，下月中旬向警方報到。

林稱，有跑車掛上俗稱「T牌」的試車牌照，警方會進一步跟進，追查跑車來歷。林相信於假日期間，有司機會組織起來駕駛跑車，這些跑車最高時速可達200公里，據警員在場測速顯示，當時跑車車速100公里左右，但該路段限速50公里，而一般情況下，非法賽車終點於赤柱及石澳海灘區位置。