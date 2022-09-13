警港島區中秋長假期反非法賽車及超速　拘11人扣32車

中秋節長假期間，警方港島總區交通部警員一連四日（9至12日）在區內進行反非法賽車及反超速行動，（10日）凌晨約2時，警員利用速度及自動車牌識別綜合系統「iVAST」在體育路一帶識別一輛行車證過期的私家車，遂上前截查，經初步調查後，該名姓李（52歲）男司機涉嫌「酒後駕駛」及「駕駛未獲發牌照車輛」被捕。警員亦在興發街處理一宗交通意外時，發現一名姓古（46歲）男司機身上有酒氣，他因未能通過呼氣測試，涉嫌「酒後駕駛」被捕。



警員亦在石澳赤柱一帶進行錄影執法期間發現48輛私家車越過雙白線行駛，人員將對有關司機作出檢控。警員在柴灣道、大潭道、石澳道及南區一帶發現25輛私家車懷疑曾被非法改裝或不符合法例規定，涉嫌違反《道路交通（車輛構造及保養）規例》。有關車輛已被拖往鰂魚涌汽車扣留中心作進一步檢驗。人員亦針對駕駛未獲發牌車輛、未有展示有效行車証、高速公路不靠左駛等違例行為發出19張告票，並票控13輛違泊車輛。

另外，人員在9日晚上巡邏期間發現一輛駕駛態度欠佳的車輛，遂上前截查，並發現該名司機沒有持有任何有效駕駛執照。該名姓蘇（25歲）男司機涉嫌 「無牌駕駛」、「駕駛時沒有第三者風險保險」及「沒有攜帶身份證明文件」被捕。

昨(12日)晨7時23分，警方在黃竹坑道發現有非法賽車活動，多輛跑車風馳電掣，左穿右插越雙白線爬頭，險象環生，截停七輛辣車包括六部超級跑車，拘捕7名男司機及1名女乘客（29至61），包括著名賽車手余錦昌（61歲）。7名司機分別以涉嫌「危險駕駛」、「非法賽車」及「違例越過雙白線」被捕，其中一輛跑車，因司機並非車主，未能解釋為何掌管該車，司機及一名女乘客涉嫌偷車被捕，所有被捕人士暫准保釋候查，下月中旬向警方報到。

警方重申，危險駕駛、非法賽車及超速乃嚴重的交通罪行，除了對其他道路使用者構成危險，亦會引致嚴重交通意外。警方會繼續加強執法打擊非法賽車丶非法改裝車輛及其他交通違例事項。