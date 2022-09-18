粉嶺禁錮案片段曝光｜司機跳車狂奔　探員啣尾窮追　夜街氣氛驟變

債仔被挾持帶走非法禁錮案，警方閃電破案的營救過程曝光，驚險如警匪片，《香港01》搜獲粉嶺聯和墟兩條閉路電視片段，過程中疑犯為逃避警方追截，慌亂跳車逃走，任由私家車無人駕駛奔馳，罔顧車內人士死活，幸警方窮追不捨，最終一網成擒，成功救出事主。



其中一條攝於今凌晨4時48分，當時食店門外有多人等待外賣，載着事主的寶馬私家車駛至，另一載着探員的白色私家車尾隨而至，寶馬司機慌忙棄車逃跑，探員馬上落車追截，食店門外聚集的人士紛紛轉身查看，連食店職員也步出門口探看究竟。另一條攝於4時56分，當時街上冷清，沒有途人，突然間，一名白衣男子拔足狂奔，尾隨兩名探員從後追截。

▼▼警方追截片段▼▼

被捕4名男子（17至26歲），其中17歲姓何及18歲姓劉青年報稱無業，4人有黑幫「和勝和」背景。據悉，事主被禁錮時曾遭到毒打，而無獨有偶，今次案件拘捕兩名疑犯的地方聯和墟，亦是打鼓嶺坪洋村「侏儒強」被殺案，警方上周三（14日）拘捕兩名分別64歲及29歲的疑犯的同一地方。

事發於今（18日）凌晨4時許，4名收數男子帶同欠下13萬元的債仔到大埔墟火車站，其中兩漢下車向事主母親收錢，其餘二人連同事主在私家車等候，由於事主母親擔心兒子安危報警，埋伏探員一擁而上，眾人赫見警蹤紛紛鳥獸散，二人走避不及當場被擒，私家車絕塵而去。

疑犯到大埔墟火車站收取贖金遭警方追截。

警方驅車窮追，私家車駛至聯和墟，司機慌張跳車狂奔，私家車在無人駕駛下失控，在聯興街與和豐街交界撞到一輛車輛及路牌停下，大批探員包圍私家車，當場拘捕車上一名疑犯，並救出事主，同時截獲逃跑司機，合共拘捕四名男子。