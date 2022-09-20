西貢獨木舟意外　救生員受限無法救援　港九拯溺員工會促檢討機制

西貢周日（18日）發生獨木舟翻側意外，白沙洲有20多隻獨木舟出海，結果在白沙洲對開約100米海面疑遇上風浪翻側，多人墮海。事件中，一名24歲女子獲救後昏迷，延至昨日（19日）凌晨證實不治。

港九拯溺員工會今日在Facebook專頁上載一條影片，顯示當日橋咀泳灘對開海面有多隻獨木舟及直立板疑因大雨及有雷暴，在海上等待救援。該會表示，當時泳灘有救生員當值，亦設有救生快艇隊伍，惟康文署未收到求助通知，防鯊網外並非管轄範圍，故救生員未有出動救援。該會建議政府可考慮在突發意外時，讓救生員參與前線救援，即使意外並非在管轄範圍內，亦可加入聯合拯救行動，提高救援效率。



港九拯溺員工會今日（20日）在Facebook專頁發文指，9月18日西貢吹起一場「石湖風」，極短時間內已經風雲色變，更錄得每小時超過70公里的強陣風。帖文指，當日下午3時起，短短約1小時內，警方已接獲逾20宗水上活動的求助， 包括直立板及獨木舟人士，疑因突然下大雨及有雷暴，被困在海面上。

康文署管理層指示救生員 不應到管轄範圍外拯救

該會表示，當時橋咀泳灘有救生員當值，更設有救生快艇隊伍，惟康文署並未收到求助通知，因此救生員並未有出動救援。而且前線救生員以往曾收到康文署管理層指示，不應到管轄範圍外拯救，前線員工只能袖手旁觀。

港九拯溺員工會亦上載一條市民在橋咀泳灘拍攝的片段，顯示當日有兩個玩獨木舟的人士疑遇到強風，無法返回岸上，正在橋咀泳灘防鯊網外等待消防快艇拯救。另外，還有一批獨木舟人士正趕緊划向岸邊，其中一艘更越過防鯊網划向泳灘方向。

泳灘防鯊網以外非管轄範圍

港九拯溺員工會副主席及發言人胡啟榮解釋，泳灘救生員的拯救範圍在防鯊網以內，康文署管理層曾指示救生員不應到防鯊網外救援，因並非其管轄及職責範圍，如發生意外應交由水警或消防處等部門處理。

胡啟榮坦言明白康文署管理層有其職責，亦理解管理層或擔心救生員的安危，惟指這做法有時略嫌不近人情。他直言，如遇上緊急情況，如救生員可即時出動，配合其他部門救援，可及早救人一命。他指出，泳灘救生員熟悉附近海域的水流及環境，部份救生員有水肺潛水拯救的資格，岸上亦配備AED救心機等急救器材，足以做到前線救援工作。惟現時海上救援一般只通報水警、消防及飛行服務隊，並不會通知近岸的泳灘救生員，故救生員即使遇到緊急情況，礙於職責範圍，無法出手相助。

他直言，政府可檢討現時沿岸海上緊急救援的工作，考慮在救生演習中邀請救生員參與。另外，當政府接獲水上活動求救時，除通報水警、消防及飛行服務隊外，也可通知近岸的救生員，讓救生員可在管轄範圍以外，加入聯合拯救行動。他以西貢白沙洲獨木舟翻艇意外為例，救生員的快艇隊由橋咀開往白沙洲只需數分鐘，如救生員得知求救消息，可及早出發救人，提升救援效率。