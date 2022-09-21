東龍洲快艇爆炸三人跳海逃生　一人死亡　兩獲救者涉非法入境被捕

位於本港離島東龍洲，發生釀成人命身亡的船隻爆炸案。事件中有兩人獲救，一人死亡。其中獲救的兩名男子涉嫌「非法入境」被捕，案件交由重案組跟進。

據了解，兩名獲救男子被發現在東龍洲對開海面飄浮，而飛行服務隊直升機於事發後兩小時，在距離東龍洲約5至6公里外的橫瀾島對開，發現涉事船隻，不排除船隻被水流沖走。當時涉事船隻正在起火，火勢由消防船救熄，惟最終沉沒。及至事發8小時後，救援人員終在港島鶴咀發現失蹤男子，但於現場證實死亡。警方正調查事件。



男子遺體被綠色帳篷遮蓋，其身份及事發原因仍有待警方調查。

昨日（20日）上午8時許，當時有船家在西貢以南的東龍洲對開，發現有兩名身穿救生衣的男子在海面飄浮，立即駛前將兩人救起，並報案求助。兩人獲救時清醒，據知，有人報稱其乘坐的船隻正在沉沒，故跳海逃生。兩人被送往西貢對面海水警基地，拒絕送院治理，兩人並協助警方調查。

及至上午10時許，政府飛行服務隊人員，駕駛直升機飛至橫瀾島附近上空時，發現橫瀾島對開海面有一艘船隻起火，立即通知消防處。滅火輪趕至現場開喉灌救，當時船上無人。消防員同時在附近海域搜索，未有發現墮海人士。據悉該船曾在消防到場前發生爆炸，隨後因損毀嚴重而沉沒。

經初步了解，橫瀾島沉沒的船隻為一艘快艇，正是在東龍洲獲救的兩名人士所乘坐的船隻。沉船地點與獲救地點相距約6至7公里。水警人員向該兩人盤查後，相信事發時還有另一名人士穿上救生衣跳海逃生，但不知所終，遂與消防、飛行服務隊及海事處等救援人員，加緊進行搜救；及至下午4時許，於港島鶴咀港大太古海洋科學研究所對開，發現一名身穿救生衣男子漂浮海面，惟救起後當場證實不治。初步相信是船隻事故中，跳海失蹤的人士。而橫欄島距離鶴咀約5至6公里。

據了解，事發時涉事快艇載有3名內地男子，有人報稱因機件問題，快艇於東龍洲附近發生爆炸。而獲救的兩名男子相信為非法入境人士，身上亦無任何身份證明文件，警方事後以涉嫌「非法入境」將兩人拘捕，案件交由水警總區重案組跟進。

警方回覆指，兩名被捕男子分別姓曾（39歲）及姓梁（29歲）；死者姓吳（43歲）。3人均為內地人。警方表示，接獲報案指兩名男子，於東龍洲對開海面遇溺。救援人員接報到場，人員將兩名男子救起，沒有受傷。該兩名男子未能出示有效身份證明文件，涉嫌「非法入境」被捕。其後警方於上午10時15分接報，指發現有一艘快艇在東龍洲對開起火，水警及消防到場撲救，其後快艇沉沒。起火原因調查中。警方、消防及飛行服務隊於現場搜救。警方於下午4時29分接獲途人報案，在鶴咀道對開岸邊發現一名男子。該名43歲姓吳男子，於現場被證實死亡。初步調查相信事件沒有可疑，死者死因有待驗屍後確定。

