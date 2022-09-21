屯門新墟街市MMA｜兩婦人疑價錢爭執　互扯頭髮大激戰

屯門發生街頭打架事件。今日（21）下午4時許，兩名婦人在屯門新墟街市門外口角爭執，繼而大打出手拉扯推撞，其間有人倒地，但雙方互扯頭髮糾纏不放，仿如上演街頭MMA（綜合格鬥），最終雙方打鬥兩個回合後，要由街坊勸阻將兩人分開。警方事後接報到場，列作糾紛處理。



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現場是新墟河傍街180號屯門新墟街市門外。網上流傳事發時片段，所見兩名婦人大打出手，互相拉扯推撞；其間有人抓着對方頭髮猛扯，有人則向對方伸手叉頸。混亂間其中一方倒地，但她扯着對方頭髮不放，對方亦猛扯其頭髮還擊。在場3名男街坊上前勸阻，之後將兩人分開。

未料事件未有告一段落，兩名婦人隨即又上演第二場混戰。倒地的婦人餘怒未消，起身後趨前起腳踢向對方，惟糾纏間卻又被拉倒在地上，她再次址着對方頭髮，對方則一度揮拳還擊，亦抓着其頭髮猛扯。現場大批街坊圍觀，有人大叫：「唔好打呀」、「你兩個都收手啦！」其間一名女子上前勸阻，旁邊一名男街坊亦再次勸阻兩名婦人，最後協助將兩人分開。事後兩名涉事婦人各自整理髮飾及衣服，現場回復平靜，但地上遺下大束頭髮絲，全長約1分49秒的短片亦至此結束。

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警方於今日下午4時32分接獲報案，指有人在河傍街180號對開打架， 其後派員到場，發現涉事的兩名婦人已停手，未見再有打架。她們分別為50歲姓黎菜檔職員，以及54歲姓張客人，警方經調查後，相信事件因貨品價錢問題而引起，將案件改列糾紛，未有人被捕。