警西九龍打擊白牌車　拘3男涉出租私家車作花車用途

警方於今日（22日）早上進行名為「破繭」行動，打擊俗稱「白牌車」的非法載客取酬行動。行動中，警方以「非法駕駛車輛作出租或取酬載客用途」及「駕駛汽車時無第三者保險」罪拘捕3名男子，並扣查3輛汽車作進一步檢驗。



西九龍交通部特遣隊主管督察劉浩邦交代案情，警方接獲線報指出有市民利用自己私家車，在網上平台賣廣告，稱提供花車出租服務。人員鎖定3名人士，3車均沒有運輸署發出的出租汽車許可證。

今日（22日）上午8時許，6名便衣探員在紅磡、何文田及旺角放蛇，當到達目的地時拘捕３男，涉嫌干犯「非法駕駛車輛作出租或取酬載客用途」及「駕駛汽車時無第三者保險」罪。他們分別報稱售貨員、資訊科技從業員及護士，兩人為登記車主，另一車為公司登記。三人互不認識，分別被扣押於長沙灣、紅磡及九龍城警署，三車亦被扣查。

劉表示，利用汽車作非法出租或取酬載客用途，首次定罪最高可被判罰款5,000元及監禁3個月，以及吊銷車輛牌照並扣押車輛3個月；再次定罪則最高可被判罰款10,000元及監禁6個月，以及吊銷車輛牌照並扣押車輛6個月。

西九龍交通部執行及管制組總督察何雋軒解釋，即使私家車本身有第三者保險，但如果該車輛用作其他用途，如非法載客取酬，保險亦有可能失效，如乘客或其他交通使用者不幸遇到交通意外，或無法獲得適當的保障。警方呼籲市民為保障自身利益，租用車輛時，可留意車輛擋風玻璃上是否貼有出租許可證。