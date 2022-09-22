田螺車墮橋撼校巴　警相信非避麻鷹導致　將查機件及司機身體狀況

一輛田螺車今日（22日）早上墮下連翔道天橋並擊中一輛校巴，田螺車司機昏迷送院後不治。警方指初步顯示當時田螺車以每小時約58公里的速度行駛，會循田螺車的車速、機件性能及司機身體狀況等，作多方面調查。至於事發後現場遺下一隻麻鷹屍體，警方相信與事故成因無關。



田螺車飛墮連翔道與校巴相撞，田螺車司機不治。

警方西九龍總區交通意外特別調查隊第一隊督察陳承仲，今日傍晚交代意外時表示，事發於今日早上約11時55分，涉事的田螺車沿長沙灣荔寶路南行往九龍方向行駛，當駛至近連翔道交界附近時，突然失控向右翻則，撞毀右邊石壆護欄，然後飛墮18米下的連翔道行車路。其間一輛沿連翔道二線南行的校巴，因收制不及撞向田螺車車尾。

田螺車全車及校巴的車頭嚴重損毀，67歲姓彭田螺車男司機身體多處嚴重受傷，昏迷被送往明愛醫院搶救，延至中午約12時40分不治。64歲姓黃校巴男司機，與3名校巴女保母（分別46歲、55歲及74歲）則輕傷，正在明愛醫院接受治療。

+ 4

警方經初步調查，顯示當時田螺車以每小時約58公里速度行駛。陳承仲稱，警方會就意外作多方面調查，包括司機當時的身體狀況、田螺車的機件性能、車速及當時路面實際情況等。而政府化驗所人員在事後亦已到場協助搜證，稍後會有報告。警方呼籲目擊者如有資料提供，可聯絡西九龍總區交通部特別意外調查隊第一隊，電話3661 9023。

對於案發後現場路面遺下一隻麻鷹屍體，被問到有指懷疑田螺車司機因閃避麻鷹肇禍，陳承仲指警方留意到現場該隻麻鷹屍體，但經初步調查相信與意外成因無關。陳又指，由於今次案件涉及防撞欄被撞毀，有關涉事路段的防撞欄安全問題，將交由道路安全組跟進。