海關筲箕灣追截走私快艇　兩男棄船登岸逃去　遺兩噸急凍和牛

海關昨日黃昏（22日），於筲箕灣避風塘一帶海域巡邏，發現一艘快艇形跡可疑，船上載有數箱貨物，遂聯同海域科人員採取行動，進行追截至杏花邨對開海面。船上兩名男子棄船棄貨登岸逃跑，至今仍未尋獲。海關人員及後在船上檢獲兩噸急凍和牛，市值約400萬元。



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海域突擊及策略規劃組高級督察林達科表示，昨晚約7時，接獲有組織罪案調查科報告，上址有可疑船隻出沒，遂派出兩艘高速截擊艇上前截查。當靠近目標快艇時，該艘快艇立即啟用船尾裝置，兩個各300匹馬力舷外發動機，加速向東面逃去。

當時天色昏暗，快艇只開啟微弱航行燈，於維港航道高速行駛，罔顧其他船隻安全。經過數分鐘追逐，快艇駛至杏花邨防坡堤靠岸，船上兩名男子選擇棄船，往岸上逃跑，現時仍未落網。人員隨後上船檢獲該批急凍走私和牛。

特別調查第一組高級督察張業泰表示，涉事快艇船身編號粗糙，引起人員懷疑，後來經海事處証實，涉事船隻牌照已過期，配置、顏色亦與登記資料不符。而且船上沒有任何冷凍設備，急凍和牛僅用錫紙包裹，海關正調查該批貨品產地來源。

內地對和牛有殷切需求 短時間偵破第三宗

海關留意到今年初起，走私模式有所轉變，以往走私集團會利用大型躉船，停泊西部水域，化身成流動儲存艙，再藉深夜時段用漁船、快艇接駁走私凍肉，用最快速度、最短距離駛往內地。而現時，走私集團會採用較小型貨船，並選址在南部水域走私出境，在黃昏時段進行走私行動。

海關補充指，是次為短時間偵破的第3宗走私和牛案件，相信內地對和牛有殷切需求，而內地對於食品入口有嚴格檢疫要求，若按正常途徑，需繳付79%稅率 ，以此案件為例，須付上325萬元稅款。