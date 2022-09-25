日本品牌混能車成偷車集團目標　警拘兩主腦起回5架失車

警方新界北總區刑事部於較早時鎖定一個偷車集團，並於9月22至24日進行一個代號為「諜網」（SPYMESH）的打擊盜取車輛及車輛零件行動。行動中，警方拘捕兩名年俱38歲本地男子，為該偷車集團主腦，涉嫌「車輛盜竊」、「車內盜竊」、「行使虛假文書」及「無牌駕駛」等罪；並分別於屯門、元朗及天水圍起回5輛失車。



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新界北總區重案組第三隊總督察武少禧講述案情，指警方留意到近日偷車、盜取汽車零件案件有上升趨勢，賊人針對某些車款、牌子犯案。

警方新界北總區刑事部以情報主導方式展開調查，鎖定一個活躍於本地的偷車集團，發現集團由5月至今干犯18宗案件，涉及110萬港元。集團安排車手駕駛名廠歐洲房車掩人耳目，深夜時份到僻靜街道或低設防爛地停車場尋找目標車輛，只費數分鐘即可撬車門、匙膽偷車，再駕到偏僻地方偷取零件，甚至套上假牌，再干犯其他罪行。

警方過去兩日分別於屯門、元朗及天水圍檢回5輛失車。被起回的失車牌子包括本田及豐田。武少禧解釋偷車集團主要針對日本品牌混能車、家庭七人車，大部分失車尋回時失去連接死氣喉的催化器，警方調查相信因為催化器內有貴金屬，在二手市場有價有市。加上家庭七人車款式低調，市面多見，有利於賊人干犯其他罪行例如踩線、運送失物等。