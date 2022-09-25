上水小巴疑剷斜台翻側釀6傷　街坊稱不敢搭車﹕手車好得人驚

今（25日）早10時許，一輛小巴於上水粉錦公路近唐公嶺一條小路行駛期間疑剷上路邊斜台翻側，造成6名乘客受傷流血，其中一名老翁一度被困在車內。有街坊直指涉案司機「手車好得人驚」，形容有時會「左搖右擺」，曾在大馬路上剷上石壆及「揩樹」。小巴公司姓周負責人亦直言，小巴司機駕駛態度一般，又指難以聘請司機駕駛該路段，需有人駕駛維持服務。



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有居住唐公嶺的街坊接受訪問，認為村內行車車速本不應太快，超過時速30公里已會感受到強烈震動，認為不應該發交通意外，直斥「邊會飛到jump出嚟架」、「識揸車都唔會Jump到上去啦」。他曾乘坐該小巴，印象中涉事司機已駕駛小巴路線一段時間，直言乘坐該小巴的體驗「驚驚地」，又指「見到佢我都唔想搭」，惟因地區較偏遠，「呢到返工朝頭早唔搭唔得」。他指之前未見有交通意外，形容小巴有時會「左搖右擺」，曾目睹小巴在公路間行駛剷上石壆及「揩樹」，坦言不少街坊都不敢搭車。

小巴公司姓周負責人接受訪問時直言，小巴司機駕駛態度一般，無奈指難以聘請司機駕駛該路段，需有人駕駛維持服務。對於意外路段，他指涉事路段有轉彎抹角的地方，特別是垃圾站位置，「睇嘢比較困難」，難以看到迎面的情況。他又續指有經驗的司機會在彎位先「響咹」，現時對意外成因未有太大頭緒，亦暫時未聯絡涉事司機。至於涉事司機入職已一年，駕駛態度一般，認為他對路線熟悉，惟直言很多司機不願意駕駛該線路，因為經常有路權爭議，「好多司機好傷腦筋」，周指部分村內人士不會讓路，小巴司機經常要迴避村內私家車。

車齡約13至14年，他強調所有小巴均有年檢。