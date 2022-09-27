西環兩黑幫爭走私生意爆血案　警拘7男　揭雪糕筒藏鏡頭監察目標

上周三（21日）西環發生撞車斬人案，警方接報一名受害人駕駛私家車途經堅尼地城海旁時，被一輛七人車從後追撞。期間，2名男子手持利器向受害人施襲，再登上七人車逃去。警方昨日（26日）以「傷人」、「管有攻擊性武器」及「管有虛假文書」等罪拘捕4名男子，而案件至今（27日）合共7名男子被捕，部份被捕人士有三合會背景。



事後警方在刀手作案的銀色七人車內，檢獲兩個隱藏在「雪糕筒」內的針孔鏡頭，懷疑刀手集團甪作監察，以確認受害人行蹤。



港島總區反三合會行動組何恩傑總督察表示，事發於上周三（21日）晚上近11時，受害人沿堅尼地城海旁駕駛私家車回家途中，被尾隨另一輛銀色七人車連番追撞，引致失控，繼而剷上行人路，對方車輛突然殺出2名刀手向受害人施襲，事後登車途去，途人發現隨即報警，受害人其後被送院治理，目前仍然留院觀察中。警方到場後，檢獲大批證物，包括一塊因車輛撞擊而掉落的假車牌、一把染血牛肉刀，以及一個GPS追蹤器。港島總區反三合會行動組，經調查後，分別在上周五（23日）晚上及上周六（24日）下午拘捕5名男子。

其後，警方再翻查大量閉路電視片段，發現兇徒行兇後，將涉案的銀色七人車停泊於鰂魚涌一個露天停車場，探員隨即展開埋伏行動，並於昨晚（26日）發現有3名可疑男子嘗試接近並駛走涉案的七人車，埋伏探員隨即上前將其截停拘捕，當中包括在較早前已捕的2名中國籍男子；同時亦於停車場門口發現一輛可疑車輛，探員懷疑車上一名中國籍男子負責「睇水」，續將其拘捕。

經檢查後，警方發現銀色七人車的車頭受損，車內亦有少量血跡，並搜獲兇徒犯案時所穿着的衣物，包括黑色風褸、黑色鴨舌帽及手套，同時亦發現4把牛肉刀、2把斧頭及2個鐵鎚等武器。此外，車上更有一批懷疑犯案工具，包括對講機、2個隱藏在「雪糕筒」內的針孔鏡頭，以及3套假車牌，當中一塊車牌的號碼，與現場涉案車輛所掉落的一塊相同。

上述4名男子分別被警方以「傷人」、「管有攻擊性武器」，及「管有虛假文書」拘捕，所有人現正被扣留調查。案件至今，合共7名本地男子被捕（年齡介乎16至37歲），部份人士有三合會背景。警方表示，行動仍在進行中，不排除有更多人被捕。

何恩傑相信，今次行動已成功瓦解一個刀手集團，情報顯示集團有相當仔細的分工，事前會進行大量監察，以確認受害人行蹤，他又續指今次襲擊行動，相信與2個幫派爭奪非法走私活動之利益有關。

警方港島總區反三合會行動組何恩傑總督察向傳媒簡報案情。（陳傲淇攝）

警方呼籲，任何人士如可提供與案件有關的資料，歡迎致電2860 7856與港島總區反黑組第二隊聯絡。

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事發於周三晚上近11時，一輛私家車沿堅尼地城海旁駛至泳池附近時，突被尾隨另一輛私家車連番追撞，雙方追逐至卑路乍灣公園對開時，被撞私家車失控剷上行人路，再撞毀花槽，姓黃（42歲）男司機棄車而逃，但遭對方車輛2名刀手斬傷雙腳，負傷「跨欄」跳入公園內躲避；疑兇其後逃去。

據了解，姓黃（42歲）傷者綽號「安B」，有黑幫「和合圖」背景，因黑幫「新義安」最近殺入香港仔、田灣一帶，爭奪區內利益與「和合圖」爆發激烈衝突，初步懷疑「安B」遇襲與此有關。