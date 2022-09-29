攜茶葉包裝$670萬「冰」毒　上水15歲輟學少年涉販毒被捕

香港海關昨日（28日）在上水進行反毒品行動，其間發現有毒販利用茶葉包裝作掩飾進行販毒，並拘捕一名15歲無業少年，檢獲共約11公斤懷疑「冰」毒，總市值約670萬元。



海關毒品調查科高級調查主任張廣達交代案情指，昨日（28日）下午海關人員在上水一帶進行反毒品行動，其間在一屋苑外發現一名本地男子手持一個行李箱，形跡可疑，於是上前截查，結果人員在行李箱內發現11包印有茶葉包裝的錫紙袋。

15歲少年涉販毒被捕。(陳浩然攝)

人員打開錫紙袋後，發現每包茶葉袋內均裝有一包經真空處理的懷疑冰毒，經初步點算，在這些茶葉內共檢獲約11公斤懷疑冰毒，總市值約670萬元，隨即拘捕涉案男子。調查顯示，販毒集團以茶葉包裝作掩飾進行販毒活動，以逃避執法人員偵查。

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張廣達指被捕男子15歲，報稱中二開始輟學，現時無業。調查顯示被捕人有黑社會背景，海關相信他的角色是負責收貨和派貨，非第一次從事販毒活動，不排除他受黑社會背後操控，每次收取報酬約數千元。被捕人已被暫控一項販運危險藥物罪，明日（30日）在粉嶺裁判法院提堂。海關又指最近發現不少年輕人涉及毒品活動，呼籲年輕人不要心存僥倖而鋌而走險。