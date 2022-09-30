賊鴛鴦涉港島9宗爆竊案被捕　尾隨住客登樓盜$45萬贓物

警方於8月至9月期間接獲港島區發生9宗住宅爆竊案，分佈於灣仔、筲箕灣、北角區的傳統單棟式大廈。灣仔警區與東區警區合作分析情報，昨日（29日）於尖沙咀一酒店拘捕兩名雌雄盜賊，並起回部分贓物及爆竊工具。



灣仔警區總督察（刑事）何兆東表示，疑犯選址的目標大廈，均設有保安員當值及閉路電視，賊人在保安嚴密下仍有機可乘，9宗案件中的失物總值45萬，最大一宗損失31萬。警方追查後發現，該犯人在犯案一個月前，已部署租住尖沙咀一酒店，試圖匿藏行蹤 ，防備警方追查。

警員昨日（29日）鎖定一名疑犯，掩至酒店埋伏，突擊搜查涉事酒店房間，以涉嫌「爆竊罪」拘捕一名51歲本地男子及 28歲女子，兩人屬情侶關係。據悉，男被捕人為爆竊慣犯，有黑社會背景，具不良嗜好習慣，屢有數次案底，今年5月完成服刑出獄。

灣仔情報組主管黎焯楓督察形容賊人犯案手法純熟，9宗案件牽涉8個住宅單位，贓物總值達45萬，包括現金、金飾及鑽石戒指。賊人會尾隨大廈住戶，繞過保安設施，例如密碼鎖及保安員，繼而進行「洗樓」，尋找一些低設防、無安裝鐵閘、只設有木門的目標單位，再用硬物例如鐵筆或螺絲批撬開 ，入屋進行搜掠，再將貴重財物轉賣。

警方呼籲，市民應避免擺放大量現金在家，並且鎖好門窗，留意有否陌生人尾隨。保安員亦應耳目提高警覺，若發現陌生訪客，有疑問時應小心查證，向住戶核實。