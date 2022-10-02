網上刷單員騙案｜3男女接連「中招」　失66.3萬元

警方昨日（10月1日）接獲3名男女報案，指自己誤墮「網上刷單員」騙案，損失合共約66.3萬元。



警方表示，昨日下午接獲一名29歲本地女子報案，指早前回應陌生人在社交平台上的招聘廣告，透過充當網上購物買家於購物平台以點擊購物推高商家名氣來賺取佣金。受害人按指示將先後把約50萬元存入至對方指定的6個戶口以作平台購物之用。為獲取受害者信任，騙徒初時曾向受害人發放佣金約8500百元。惟受害人其後與騙徒失去聯絡，懷疑受騙，遂報案。

同日下午，警方接獲一名22歲非華裔男子報案，指早前回應陌生人在社交平台上的招聘廣告，透過充當網上購物買家於購物平台以點擊購物推高商家名氣來賺取佣金。受害人按指示將先後把約9.3萬元，存入至對方指定的3個戶口以作平台購物之用。為獲取受害者信任，騙徒初時曾向受害人發放佣金約2,000元。惟受害人其後與騙徒失去聯絡，懷疑受騙並報案。

此外，警方昨晚約9時接獲一名35歲姓吳男子報案，指早前回應陌生人發出的社交平台招聘信息，對方聲稱充當網上點評員，在網上廣告平台點擊提高銷售量來賺取佣金。受害人按指示將約7萬元存入至對方指定的4個戶口作評級之用。為獲取受害者信任，騙徒聲稱每完成一筆交易都會向事主發放佣金。惟受害人其後與騙徒失去聯絡，懷疑受騙，遂報案求助。

經初步調查，警方將3宗案件均列作「以欺騙手段取得財產」，分別交由深水埗警區刑事調查隊及油尖警區刑事調查隊跟進，暫未有人被捕。

警方指出，騙徒的招聘廣告一般聲稱「搵快錢」、「高人工」、「即日出糧」或「在家工作」；對應徵者年齡及學歷要求低或無需工作經驗及履歷；不會提及實際職位或工作內容，並只提供即時通訊軟件或手機號碼聯絡方法。有騙徒更會於受害人初次存款後以發放佣金來獲取受害人信任。警方呼籲市民，如有懷疑，應致電「防騙易18222」。