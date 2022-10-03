疑弟欠債連累兄家門、祠堂遭淋油　陳氏無奈道：殺錯良民啦

青衣涌美村村內一座「陳氏家祠」，今早（3日）村內兄弟前往拜祭時，驚見祠堂牌匾、門神、鐵閘被人淋潑黑油。與此同時，村內另一村屋大門及外牆亦被淋紅油。歹徒在村屋遺下追債單張，屋主陳先生從中推敲事件，相信與其胞弟有關。他指，胞弟早年欠債被收樓拍賣後離開涌美村，兄弟二人已5年沒有聯絡。對於誤被債主追討，陳先生無奈道：「殺錯良民啦，無端端淋我油，都唔係關我事。」



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追債惡煞在太歲頭上動土，今日（3日）向青衣涌美村村內一座祠堂「陳除慶堂」淋潑黑油，「陳氏家祠」牌匾、門前地下、鐵閘，甚至門神都受損。村民以天拿水及抹布清潔，對祠堂被淋油起因毫無頭緒。

同時，村內其中一座村屋大門及外牆被淋紅油。屋主陳先生在門外洗擦。任職電工的他今早7時許出門開工，發現被淋紅油所以報警，表示：「殺錯良民啦，無端端一起身就俾人淋油，我哋無爭過人錢，點鬼知啫。」歹徒在村屋遺下追債單張，陳相信事件與其胞弟有關。

「之前隔離（屋）係我細佬（所有），成棟俾財務公司收咗，拍賣咗。」陳先生指胞弟原本借很少錢，但「利疊利」滾雪球式欠債數百萬元，最終被收樓拍賣還債。他強調與弟弟已5年沒有聯絡，不會替他還錢。警方將案件列作刑事毀壞處理。