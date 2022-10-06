警油尖區掃黃　拘21人包括3泰籍男　一女涉襲警被捕

油尖警區特別職務隊聯同油麻地分區雜項調查隊、尖沙咀分區雜項調查隊及油麻地分區特遣隊人員，根據線報及經深入調查後，昨日（5日）上午在油尖區內展開行動代號「烽火」（FIRESTORM）的掃黃行動，警方共拘捕21名男女，行動中人員檢獲一批證物，包括約7萬元現金、按摩床、按摩油及避孕套等。所有被捕人現正被扣留調查，部分案件交由相關部門繼續跟進。



行動中，人員在廟街一單位拘捕一名42歲本地女子，涉嫌「管理賣淫場所」及違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）。此外，人員亦在漢口道及白加士街搗破3間懷疑無牌按摩院，並拘捕5名本地女子，年齡介乎38歲至54歲，被捕人分別涉嫌「經營無牌按摩院」、「協助管理無牌按摩院」、「唆使他人作出不道德行為」及違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）。

另外，人員在上海街及廟街拘捕5名本地女子，年齡介乎34歲至56歲，涉嫌唆使他人作出不道德行為，其中一名34歲女子亦涉嫌襲警被捕。人員亦突擊搜查區內多間酒店及商廈單位，共拘捕6名內地女子、1名泰籍女子及3名泰籍男子，年齡介乎23歲至34歲，分別涉嫌「違反逗留條件」、「非法入境」及「非法入境者接受僱傭工作及開辦業務」。

根據香港法例第139章《經營賣淫場所》，任何人將任何處所、船隻或地方經營作賣淫場所；或管理或協助管理，或以其他方式掌管或控制經營作賣淫場所的處所、船隻或地方，即屬犯罪，一經定罪，最高刑罰可處罰監禁十年。

警方表示，根據香港法例第115章《入境條例》第38AA條，非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人、逾期逗留或被拒絕入境人士不得接受有薪或無薪的僱傭工作，開辦或參與任何業務，一經定罪，最高可被判罰款5萬元及監禁3年。僱主若僱用不可合法受僱的人，而該人是非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人、逾期逗留或被拒入境人士，最高刑罰為罰款50萬元及監禁10年。而任何人違反對他有效的逗留條件，一經定罪，最高可被判罰款5萬元及監禁2年。