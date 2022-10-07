兩男女墮加密貨幣投資騙案　在虛假平台上投資　損失逾$340萬

加密貨幣投資騙案停不了！大嶼北警區及荃灣警區近日分別接獲兩名受害人報案，兩人在8月至9月期間，均於網上認識一名加密貨幣投資者，其後被誘騙到一個虛假平台投資，期間再不停滙款到騙徒銀行帳戶，至無法拿回款項才方知受騙。兩名受害人分別為40歲珠寶男商人及26歲本地女子。



兩男女墮加密貨幣投資騙案／圖為比特幣的美術制圖。（Reuters）

今年8月下旬，一名40歲珠寶男商人在大嶼北住所內，透過WeChat微信認識一名加密貨幣投資者，其後對方通過虛假平台誘騙受害人投資加密貨幣。男商人不虞有詐，於9月期間，共10次匯出合共港幣約338萬港元至6個轉數快戶口，其後當受害人再匯出款項，但未能提取款項時，才察覺自己受騙報警，案件由大嶼山警區重案組調查。

另一宗案件同樣在8月發生，一名26歲女子透過交友程式上，認識了一名同樣報稱為加密貨幣投資者的男子，其後他們發展網戀，受害人對騙徒深信不疑。騙徒手法如出一轍，利用一個虛假的應用程式，誘使受害人投資加密貨幣。

8月至9月期間，受害人聽從虛假應用程式的客服人員指示，分13次匯出合共港幣約2萬1千元至9個本地銀行賬戶。其後，當受害人無法取回她曾滙入的錢，同時騙徒食髓知味，再要求女子匯款時，她便得悉被騙，其後報案。