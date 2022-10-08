警新蒲崗及觀塘連搗無牌酒吧　41人被捕　最細為13歲女童

警方於東九龍展開代號「勇爵（BRAVEDUKE）」行動，接連搗破無牌酒吧。其中今日（8日）凌晨約1時，東九龍總區反三合會行動組聯同機動部隊人員，在新蒲崗六合街23號一工廈單位搗破無牌酒吧，檢獲約71枝啤酒及11支烈酒，總值約6,000元。該酒吧姓張（29歲）男負責人涉嫌「無牌售賣酒類飲品」、「無牌藏有酒類飲品可作販賣用途」及違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）被捕；15男10女（13至37歲）則涉「在沒有領有酒牌的處所飲酒」被捕，他們亦涉違反《預防及控制疾病（禁止聚集）規例》（第599G章）被罰款。當中年紀最小一位為13歲女童，所有被捕人士正被扣查。



此外，昨晚（7日）東九龍總區特別職務隊聯同機動部隊，亦在觀塘偉業街搗破懷疑無牌酒吧，檢獲17支餐酒、207罐飲料、1部卡拉OK機、一套音響系統及1部飛鏢機。行動中，2名男女（30歲及40歲）同涉「無牌售賣酒類飲品」及「無牌藏有酒類飲品可作販賣用途」被捕，同時涉嫌違反第599F章被檢控。另外11男2女（23至45歲）則涉「在沒有領有酒牌的處所飲酒」被捕，同時涉嫌違反第599G章被罰款。所有人已獲准保釋候查。