天眼直擊│獨行黑衣男大埔連環淋紅油　警列刑事毀壞調查

大埔有地產舖及美容院被淋紅油。今日（10日）早上9時23分，警方接報大埔鄉事會街41-49號地下一間地產舖的女職員報案，指店舖玻璃門遭淋潑紅油。警員到場調查後，發現共兩間地產舖及一間美容院均被淋油。警方翻查店舖閉路電視片段，將案件列作刑事毀壞，交大埔警區刑事調查隊跟進。



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中華地產負責人曾琬霖指自己於大埔區內經營家族生意逾50年，在其地產舖亦工作十多年，近日亦沒有聽聞有收數或出現衝突情況，自己更沒有與人結怨，故對於遭淋紅油深感不解。她另提到近日所屬大廈更替新業主立案法團，並計劃向大廈所有地舖收取每月$600管理費，以及追收過去十多年每月$100管理費。曾指，在協商其間雙方和平，並沒有發生衝突，未知與事件是否有關。

警方翻查店舖閉路電視片段後，發現有兩名男子形跡可疑及向店舖淋潑紅油。警方將案件列作刑事毀壞，交大埔警區刑事調查隊跟進，調查犯人作案動機。

地產舖被淋紅油片段曝光

網上流傳的閉路電視片顯示，一名戴黑色鴨舌帽、穿黑衫、黑褲的男子凌晨時分走近地產舖，他趁四周無人，手持一樽液體向地產舖的玻璃外牆淋紅油。該男子逗留幾秒後匆忙離去。該名黑衣男子離去後，由兩名路人經過地產舖，疑沒有發現有人淋紅油，直接路過。