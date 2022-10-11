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突發
何文田單車自炒 中年男車手送院時昏迷
撰文：
凌逸德
出版：
2022-10-11 06:42
更新：
2022-10-11 07:00
何文田發生車禍。清晨近6時，據報一輛單車沿佛光街行駛，途至近公開大學對開時，突然失控自炒，司機倒地昏迷不醒。救護員趕至現場，將傷者急送伊利沙伯醫院搶救，送院時仍然昏迷。警方正調查車禍成因。
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