何文田單車自炒　中年男車手送院時昏迷

撰文：凌逸德
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何文田發生車禍。清晨近6時，據報一輛單車沿佛光街行駛，途至近公開大學對開時，突然失控自炒，司機倒地昏迷不醒。救護員趕至現場，將傷者急送伊利沙伯醫院搶救，送院時仍然昏迷。警方正調查車禍成因。

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