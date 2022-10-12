女大學生微博遇騙徒　大手買入陳奕迅演唱會飛　被呃23萬港元

歌手陳奕迅（Eason）將會於12月舉行一連18場跨年演唱會，上星期開售一小時火速售罄，日前宣布將加開4場。上周四（6日）演唱會門票開售當日，一名24歲女大學生於微博中看到有人正在出售陳奕迅演唱會門票，將21萬人民幣（約23萬港元）由其大陸銀行戶口轉移到騙徒所提供的8個大陸戶口購買門票，惟轉賬至賣方戶口後，對方隨即失聯。女事主感覺被騙，故報案。

警方提醒，社交平台經常出現演唱會門票的「有伏」貼文，包括黃牛飛、假飛、無飛等等。即使當面交收，也難確認門票真偽，提醒市民最穩妥的方法是透過官方渠道購買門票。



今日（12日）警方公布過去一周常被騙徒用作行騙幌子的首三樣貨品﹕

1.酒店/露營車套票

2.演唱會/主題公園門票

3.電器

其次為海鮮、玩具模型、傢俬/家庭用品、手袋、租賃服務、健康食品及貨幣兌換服務。

曾出現詐騙案件的專頁﹕

1.Bluebluebluek生活百貨

2.Group tour

3.Green Force Sports Nutrition

4.Hong Kong Mission

5.Travel Agency

6.港享生活。

警方的守網者網站全新推出「防騙視伏器」，網購付款前輸入賣方的電話號碼、轉數快號碼、專頁名稱等， 市民可到https://cyberdefender.hk 查詢。