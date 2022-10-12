疑數月前扑爆「水房」食材店凍櫃　勝和四眼柱門生被覆桌鎅刀劏背

上水一間售賣火鍋食材的「熊猫市集」，何姓負責人昨晚（11日）被兩名刀手以鎅刀施襲，背部重創皮開肉綻。刀手逃去無蹤。據了解，遇襲何男為黑幫勝和猛人「四眼柱」的門生。今次之所以成為目標，據悉疑與本年5月荃灣區一間凍肉店刑事毀壞案有關，被凍肉店負責人「水房」前坐館肥威人馬「覆桌」報復。



上水新康街75號「熊猫市集」，39歲姓何負責人昨（11日）晚被人用鎅刀襲擊，左手及 背脊多處鎅傷，右邊面更有一道4厘米長的傷痕。他被送往北區醫院治理，目前情況穩定。

「熊猫市集」專售火鍋食材，開業僅一個月，何男晚上8時許在舖頭門外休息期間，突然有兩名男子持鎅刀施襲，其後向龍豐花園方向逃去無蹤。據悉，何男為黑幫勝和猛人「四眼柱」門生。所謂「同行如敵國」，早於本年5月，「水房」前坐館肥威人馬在荃灣川龍街133號地下開設的火鍋凍肉食材店，卻遭人扑爆凍櫃玻璃，事主疑與事件有關，引發今次遭人劏背鎅臉報復。

《香港01》接獲讀者報料，天眼片段截圖曝光，顯示兩名刀手犯案前的身影。兩名刀手中等身形，均身穿黑衣、戴鴨舌帽，大埔警區反三合會行動組第二隊正追緝兇徒，及調查施襲原因。