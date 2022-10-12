警牛頭角、元朗掃黃　拘3女包括兩負責人

秀茂坪警區特別職務隊人員今日（12日）下午約6時在區內展開代號「映月」的掃黃行動，突擊搜查牛頭角道一足浴店，搗破一個懷疑賣淫場所，並在店內拘捕51歲姓孫本地女負責人，涉嫌「管理賣淫場所」。店內另一名46歲姓朱的澳門女子則涉嫌「協助管理賣淫場所」及「違反逗留條件」等兩罪被捕。



人員亦發現該處所未有要求員工進行每3天的快速檢測及檢查顧客掃描安心出行紀錄，涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章），稍後將票控該名女負責人。行動中警方檢獲一批證物，包括按摩油、毛巾及床墊等。所有被捕人現正被扣留調查。

另外元朗警區特別職務隊人員今日（12日）中午時份，在區內展開掃黃行動，打擊街頭賣淫。行動中，人員在元朗東堤街拘捕一名44歲姓蔡本地女子，她已被暫控一項「唆使他人作出不道德行為」罪，案件將於11月10日在屯門裁判法院提堂。

警方指根據香港法例第200章第139條《經營賣淫場所》，任何人將任何處所、船隻或地方經營作賣淫場所；或管理或協助管理，或以其他方式掌管或控制經營作賣淫場所的處所、船隻或地方，即屬犯罪，一經定罪，最高刑罰可處罰監禁10年。