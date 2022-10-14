19歲港女生陳屍龍山寺　生前受幻覺困擾　精神科醫生拆解成因後果

台北龍山寺上月底發生一宗年輕女生的命案，經調查後證實19歲姓鍾香港女留學生於廁格內輕生。鍾父追查10天拼湊出女兒生前的經歷細節，相信一向表現正常的女兒，突然受幻覺困擾，例如曾稱「撞到一些東西」、「房間內有另一個人」，更曾嘗試以偏門方法自我解救，惜精神狀況日漸轉差，最終選擇以輕生了結生命。

精神科醫生分析，急性精神錯亂大多是先天性，患者到某個年紀會突然病發，出現被逼害妄想、幻覺，有些人會以為看到「靈異現象」，亦有些患者會覺得被人監控，若情況持續一段時間，應盡早求醫。



精神科醫生曾繁光表示，若年輕患者聲稱看到靈異現象，曾自言自語、失控大笑，並持續一段時間，有機會患上急性精神錯亂。（資料圖片）

精神科醫生曾繁光表示，若有10多歲年輕患者求診時聲稱看到靈異現象，例如有人尾隨其後、屋內有其他人，甚至親友目睹他自言自語、失控大笑、與不存在的人對話等，而且作息混亂、日夜顫倒，並持續一段時間，有機會患上急性精神錯亂，又稱思覺失調，經長時間觀察後，約九成患者亦會被診斷為精神分裂症。他續指，急性精神錯亂多數是先天性，到某個年紀開始發病，亦可以是身體疾病的影響，例如腦內生瘤，濫用危險藥物亦會有影響，精神科醫生會循患者病歷分析成因。

曾繁光醫生強調，每名患者的病發情況各異，部分人一、兩周已精神錯亂，有些人狀況則逐步轉差，短則數月，長則兩至三年。而誘發成因不一定與在外地生活有關。他解釋，初到外地時會較難適應生活，但如果過了一段時間已習慣新環境，便不成問題，反而工作、學業、人際關係等等的壓力可能是一種誘因，誘發天生已存在的致病因子，然後便會發病。

患者不會意識到自己患病

患者會產生被逼害妄想、幻覺，但不會意識到自己患病；而幻覺內容會隨社會變化、個人成長背景、文化、信念等而有所不同，例如數十年前，較普遍是看到怪異現象，他們會想成有靈異事件，例如鬼仔、巫術、降頭等，並嘗試用各種方式解釋經歷；而近年較多是以科技為主，患者會覺得被鏡頭監控，例如認為警方在天空安裝航拍機等儀器監控其生活等。

曾繁光醫生續指，一旦患者出現行為異常，需立即接受進一步評估及治療，否則會逐漸惡化，變得無法正常生活，例如不能工作、躲在房間內、忽略個人衞生等，怪異的舉動會愈來愈多，令身邊人感到不安。急性精神錯亂治療方法主要是服食抗精神分裂的藥物，愈早得到治療的話，效果愈理想，逾一半的患者在數月內會康復，回歸正常生活，之後需要長期覆診及持續服藥，否則每復發一次，認知能力便會愈來愈差。

鍾父自責內疚難工作 心理學家指需時間渡過哀傷期

臨床心理學家葉妙妍則指，若有個案有精神錯亂，言行舉指怪異，應接受精神科醫生診斷，了解是否患有思覺失調。至於有些個案出現迷信行為，應了解其背後是否覺得個人能力不足未能解決自己面對的問題，例如是生活、學業、工作、人際關係上遇到困難，個人自信心不足，或者社交上的支援薄弱等，以致他們尋求較偏門的方法幫助，「最好就是尋求長輩、家人、朋友，或者專業輔導幫忙，而不是用這些方法，因為會為你帶來更多麻煩，甚至影響精神健康。」

經商的鍾父自喪女後情緒受困，曾稱﹕「連生意也不想做」，葉妙妍指，家人突然喪親會受很大打擊，感難以接受，需要一段時間渡過哀傷期。初期家人的正常生活會受到影響，包括無法工作，生理上會失眠、胃口盡失，情緒則容易波動，會內疚、自責、憤怒，這些都是能理解的身心狀況，但若果隨時間沒有改善，甚至出現偏激的想法，便應該尋求專業輔導，作心理評估。

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