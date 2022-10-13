海關打擊「拆貨場」跨境販運冒牌貨品　檢$3千萬貨包括世界盃球衣

海關指近日發現有俗稱「拆貨場」的物流公司，不時在深夜進行卸貨及提貨，意圖逃避海關追查，海關人員於流浮山、元朗、葵涌及青衣等風險較高地區，動員40人搜查多個拆貨場，破獲14宗案件，拘捕1男4女及檢獲約63,000件懷疑冒牌貨物，包括手錶、電話配件、太陽眼鏡、世界盃國家隊球衣、手袋和波鞋，估計市值超過3,000萬元。



海關檢獲約63,000件懷疑冒牌貨物，估計市值超過3,000萬元。（陳浩然攝）

海關版權及商標跨境調查組第3隊高級調查主任李宇翔表示，海關人員在過去兩星期間多次突擊搜查不同拆貨場，初步調查發現14宗案件中，有12宗的貨物寄往海外地區，包括匈牙利、美國、塞內加爾、印度及以色列，其餘2宗案件涉及本地派遞。

搗冒牌波鞋網店及代購店拘5男女

人員於葵涌一間物流公司，發現一個裝有20對冒牌波鞋包裹，進行監控派遞行動，聯絡收貨人並將包裹送到北角一商場分拆單位，並破獲一個冒牌波鞋迷你儲存及包裝中心，拘捕28歲收貨女子及26歲女租客。據調查發現，店舖利用網上社交平台專頁經營網店，並以通訊軟件聯絡客人，而為免積存太多貨物，一般於客人落單後方採購，經物流公司送貨後，將貨物包裝及寄予客人。李宇翔指冒牌貨售價與正價相約，網店又標明正貨保證，意圖以魚目混珠。

人員亦於葵涌一間物流公司，發現裝有19件手袋、銀包等懷疑冒牌貨品的包裹，其後到銅鑼灣一商廈進行監控派遞行動，於一間專門為外傭提供代購服務的零售店，檢獲170件冒牌貨物，人員拘捕39歲收貨女子、49歲男店主及36歲女售貨員。

李宇翔指出，店舖為外傭於網上進行代購，其後上門提貨，貨物質素較差，價錢亦較便宜，約為正貨1成。被捕1男4女介乎26至49歲，涉嫌違反商品說明條例，現正保釋候查。

轉運不同地區冒牌貨質素有別

李宇翔續稱，行動中發現轉運至不同地區的冒牌貨物，質素及數量有明顯分別，例如轉運至歐美地區的貨物，質素及造工較佳，亦配有包裝盒及以單件運送為主；而轉運至南美及非洲地區，貨物質素及手工較差，亦以大批轉運為主，相信為批發用途。海關又發現有不法分子不惜工本，為冒牌貨物包裝加工，其中於10月6日青衣一拆貨場，人員發現63箱裝載4,000個手機電池，表面貼有膠紙用作遮蓋偽冒商標，相信為逃避追查。

海關指有冒牌手機電池被貼上膠紙用作遮蓋偽冒商標，相信為逃避追查。（陳浩然攝）

元朗檢3千件冒牌世界盃球衣

另外人員10月11日亦於元朗2個拆貨場，發現2批共3,000件轉運至南美地區的冒牌足球球衣，均為出線世界盃決賽周國家隊的球衣，價值約230萬元。李相信不法分子圖藉世界盃臨近，出售該批球衣圖利。

是次行動檢獲的貨物總值打破過去兩次「追跡者」行動紀錄，相信與全球疫情舒緩，物流復甦有關。海關呼籲市民應光顧信用良好的店舖或網站，如有懷疑應向商標持有人或代理商查詢，避免購入冒牌貨物。海關提醒店舖採購時應小心謹慎，售賣冒牌貨品屬嚴重罪行，需要負上刑責，海關會繼續嚴厲打擊不同層面的售賣冒牌物品活動。