西貢觸電慘劇｜死者生前熱心村務擔任保育義工　村長：好可惜

西貢鹽田梓男村民沐浴期間觸電死亡悲劇，死者陳富明（63歲）為原居民，雖已退休，但熱心村內建設，助人為樂，在鹽光保育中心擔任義工，致力推廣鹽田梓和鹽田梓村離島的保育工作，村長陳忠賢與他相識多年，對他出事悲傷不已，大嘆：「好可惜…… 」。



據悉，陳已婚，與太太居住九龍，沒有子女，退休後相對清閒，熱心村務，幫手建設鹽田梓，他於2010年加入鹽光保育中心，現為司庫，負責財務及籌款工作。在鹽田梓的網頁上，刊登陳富明當義工的故事：「陳司庫已經在鹽光保育中心工作近十年，見證了鹽田梓從一個無人問津的地方演變成今天充滿生氣的景象，當中村民的鼎力支持是不可或缺的。」

死者陳富明是鹽田梓原居民。（fb：「鹽田梓藝術節」）

消息稱，鹽田梓村環境寧靜，是客家村莊，全材姓陳，由於村民信奉天主教，又有「教友村」之稱。村長陳先生表示，陳富明為原居民，自幼在村內長大，遷出市區謀生，退休後經常回村做義工，對他突然觸電離世感難過：「好可惜…… 」，據所知死者在私人住所沐浴時觸電倒斃，「大家都想出一分力，睇吓有乜可以幫到佢（死者）」。

鹽田梓村環境寧靜。（網上圖片）

今（14日）凌晨3時許，陳在浴室洗澡期間突然暈倒，71歲堂兄發現報警，救護員到場，事主昏迷地上面向熱水爐，移動時感到其身上尚存微弱電流，懷疑觸電出事，由政府飛行服務隊直升機送院搶救，惜告不治，警方初步調查相信死者沐浴期間懷疑觸電，並無可疑，稍後將安排剖屍確定死因。