網上冷氣機零售商收$58萬訂金後結業　海關接93宗舉報拘一職員

一間網上售賣冷氣機及安裝服務的零售商，早前收取了客人的訂金，但卻突然結業，令顧客蒙受損失。海關自上周起收到舉報，至今共接獲93宗舉報，涉及157部冷氣機，涉案總額為58萬元。經調查後，海關拘捕一名35歲男職員，現正循《商品說明條例》不當地接受付款方向調查。



香港海關商品說明調查科總貿易管制主任何靜婷交代案情指，早前有市民在網上一間售賣電器的零售商購買冷氣及安裝服務，並已交付訂金。豈料顧客在9月份卻得知該公司已經結業，部分顧客未收到任何貨物，蒙受損失。

何靜婷指，海關共接獲93宗舉報，部分在屯門及北區，共涉及157部冷氣，最大損失金額為2萬，涉案總額為58萬元。何指海關已聯絡到大部分舉報人，並會安排錄取口供，以了解詳細情況。

海關對事件非常關注，並循違反《商品說明條例》不當地接受付款調查，於前日（12日）拘捕涉案公司一名35歲男職員，他現正保釋候查，海關正全力追緝涉案公司的男負責人。何指，該網上電器店出售的冷氣機價錢比市價略低。

何靜婷指，現正全力跟進有關個案，並會認真處理每一個個案。海關呼籲較早前曾向有關商店訂購冷氣機或安裝服務，如未得到貨物，可盡快向海關聯絡及提供詳情及訂購單據，舉報熱線為25456182，或電郵至crimereport@customs.gov.hk。

何靜婷指，根據《商品說明條例》，任何商戶在接受消費者就某產品付款時，如意圖不供應或意圖供應有重大差別的產品，或沒有合理理由相信該商戶將能在指明或合理的期間內提供產品，即屬違法，最高可被判罰款50萬元及監禁5年。